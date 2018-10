Forse Altrove, a Como la mostra di Jaime Poblete e Blito B.

Jaime Poblete e Blito B. sono due giovani artisti latinoamericani che hanno i loro studi nei dintorni di Como. Nato a Santiago del Cile nel 1981, Jaime crea dipinti astratti, tendenzialmente geometrici, ma con materiali d'uso comune tattilmente invitanti che vengono letteralmente imbevuti di colore e assemblati in forme suggestive. Le sue opere, esposte di recente in mostre personali in gallerie di Lima e Barcellona, nascono come spore le une dalle altre in una sequenza allo stesso tempo rigorosa e poetica. Blito B. è nato nel 1986 a Pereira, in Colombia, abita perlopiù in una delle più antiche città colombiane, ma è spesso a Como ospite di Pablo Bermudez: entrambi sono membri di B-House Art Company, un gruppo di artisti colombiani che vivono e lavorano tra l'America e l'Europa. La pittura di Blito, primordiale ed energica, predilige supporti anomali come i vecchi apparecchi televisivi sui quali appone onde cromatiche dal forte impatto visivo.

Jaime Poblete e Blito B. esporranno le loro opere recenti in una mostra intitolata Forse Altrove che inaugurerà venerdì 12 ottobre alle 18.30 presso lo Spazio Rattiflora di The Art Company, in via Borgovico 163 a Como. Il titolo della mostra richiama quella sensazione di "moto creativo continuo" che contraddistingue la produzione artistica di entrambi. E' come se la loro creatività fluviale spostasse costantemente l'orizzonte di riferimento, non si accontentasse mai del risultato raggiunto qui e ora: l'unica dimensione che potrebbe appagarla, forse, è l'altrove. E pur sempre altrove, rispetto ai loro luoghi di origine, si svolge la loro parabola creativa.

La mostra proseguirà sino al 12 novembre 2018 con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30.