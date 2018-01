The Art Company: "Le fiabe e il catrame" di Elena Borghi

Sabato 3 febbraio, alle 18.30, The Art Company inaugura a Como la personale di Elena Borghi, curata da Patrizia Zerbi, "Le fiabe e il catrame". La mostra sarà visitabile in via Borgovico dal 4 febbraio al 10 marzo, dal martedì al sabato, dalle 15.00 alle 18.30.

Il viaggio di Elena, come nei libri illustrati e più preziosi, inizia dal titolo. Le "fiabe" hanno davvero le gambe lunghe, proprio come le sue "sentinelle", perchè viaggiano attraverso lo spazio e il tempo, sono la lotta eroica tra il bene e il male, sono il nero della notte e il bianco del giorno, sono universali e terapeutiche perchè attraverso le tante metafore, ci raccontano la "vita".