comON 2018, The New Eco: al via l’exhibition con Totaro che firma uno speciale allestimento a San Pietro in Atrio

Arriva a Como, venerdì 30 novembre, l’exhibition con i progetti dei ragazzi delle Università e delle scuole di stile. L’artista Mimmo Totaro - Miniartextil firma uno speciale allestimento all’Ex Chiesa di San Pietro in Atrio. L’inaugurazione della mostra, che vedrà la presenza dei giovani studenti che hanno realizzato le opere e dell’artista, avverrà alle ore 18.30. L’exhibition resterà aperta fino al 16 dicembre 2018 (da martedì a venerdì: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; sabato e domenica: dalle ore 10 alle ore 19; lunedì chiuso. Ingresso libero).

The New Eco

Trace It, la nuova edizione di comON, il progetto di Unindustria Como – Gruppo filiera tessile in collaborazione con importanti realtà istituzionali e associative del territorio (come Camera di Commercio, Confartigianato Como e Comune di Como) e alcune fra le più apprezzate aziende tessili lariane, che da anni permette a giovani designer provenienti da tutto il mondo di misurarsi concretamente con il mondo della moda e del fashion. Quest’anno è prevista una grande novità: per la prima volta, alle più importanti realtà industriali tessili comasche e ai più bravi designer provenienti da famose scuole europee, si unirà l’arte contemporanea grazie a un nuovo e accattivante allestimento firmato dall’artista Mimmo Totaro – Miniartextil per ComON: un’occasione unica e rara di dialogo e confronto fra il mondo industriale e produttivo, quello della moda e quello dell’arte, senza dimenticare che comON rappresenta da sempre un’occasione unica di formazione per i ragazzi che prendono parte al progetto.

Tematiche cardine di comON 2018 saranno l’ecosostenibilità e la tracciabilità nella produzione dei capi: due spunti di riflessione molto importanti su quali i designer sono stati invitati a riflettere per la realizzazione dei loro outfit. Ai ragazzi è stato chiesto di esprimere una personale interpretazione senza perdere di vista la realtà produttiva e la visione come consumatori responsabili. Il mondo della moda oggi più che mai è attento alla tracciabilità della filiera, al riciclo delle materie ed ai consumi, proprio per questo motivo è importante che gli “studenti di comON” ne abbiano piena coscienza nelle loro realizzazioni. Uno speciale allestimento troverà spazio nelle navate della ex Chiesa comasca. Una struttura alta sei metri, in ferro: si sviluppa su questi due elementi, l’altezza e l’uso di un metallo primario, il concept artistico ideato da Mimmo Totaro – Miniartextil per ComON. L’ecosostenibilità degli outifit disegnati dai giovani studenti delle più prestigiose università di moda e design del mondo, si rivelerà da ogni spazio cubico dell’opera di Totaro. Il ferro lascerà completa libertà di espressione alle proposte eco fashion di comON 2018. “Abbiamo accettato con piacere di partecipare a questa nuova edizione del progetto – dice Totaro – e ben conoscendo lo spazio espositivo di San Pietro in Atrio noto anche per i passati interventi artistici di Ico Parisi e Eli Riva – ho ideato una particolare struttura che lasciasse dialogare perfettamente le proposte eco fashion dei designer con le storiche pareti della chiesa”. L’opera che si compone anche di fili di puro cotone intrecciati è stata interamente finanziata dall’artista che si è occupato dell’intero concept, dalla ideazione alla ricerca dei materiali. L’aspetto molto interessante, infine, è come il progetto metta fortemente in luce una nuova generazione di giovani imprenditori, uomini e donne che hanno preso in mano le redini delle aziende di famiglia, garantendo continuità ai progetti industriali, apportando contemporaneamente nuove e fresche novità con un passo deciso rivolto al futuro. Dopo la mostra in San Pietro in Atrio, il percorso si concluderà il prossimo febbraio a Parigi, nella prestigiosa vetrina di Première Vision.

comON

Il progetto è nato nel 2008 dalla passione di un gruppo di imprenditori comaschi che, con il supporto di Unindustria Como, ha dato vita a un vero e proprio “hub della creatività europea” in grado di chiamare a raccolta a Como i migliori talenti dalle più prestigiose scuole di design e stimolare la contaminazione di idee con i giovani studenti locali, le realtà produttive del territorio e, più in generale, con la cultura e la passione tipicamente italiana per il mondo delle arti.

Miniartextil

La principale rassegna di fiber art internazionale a cadenza annuale. Dal 1991 indaga e ricerca le principali espressioni e gli artisti più importanti che esprimono la loro arte attraverso tecniche o materiali tessili. Molti i nomi di spicco protagonisti delle varie edizioni: Magdalena Abakanowicz, Fausto Melotti, Barbara Shawcroft, Jagoda Buic, William Kentridge, Maria Lai, Giuliano Mauri, El Anatsui solo per citarne alcuni. La mostra è ospitata a Como, Parigi, Venezia, Caudry, Gif-sur-Yvette. Nel 2020 Miniartextil festeggerà i suoi trent’anni di ininterrotta attività. È stata ideata e promossa da Nazzarena Bortolaso e Mimmo Totaro che hanno poi fondato l’Associazione culturale ARTE&ARTE che oggi ne cura i diversi aspetti organizzativi.