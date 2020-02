Città dei Balocchi, in mostra le foto dei vincitori del concorso #balocchiAmo

Sarà inaugurata sabato 29 febbraio 2020 e terminerà il 7 marzo la mostra fotografica #balocchiAmo, con le foto vincitrici del concorso dedicato ai tanti amatori che hanno scattato le loro foto nella magica atmosfera della città dei Balocchi a Como. Quest'anno sono state introdotte altre due categorie: Lake Como Christmas Night e Luci e Ombre in Architettura (con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti di Como).

Ecco i nomi dei primi classificati per ogni categoria: per la sezione tradizonale Magic Light Festival ha trionfato la foto di Daniele Bollini, per le nuove categorie, Maurizio Moro nel Lake Como Christmas Night e Elena Galli per Luci e Ombre in Architettura.

Nel contesto #InstabalocchiAmo hanno vinto alesilvi91, Sonia Pozzetti e silvy_ita

La mostra si terrà presso lo studio fotografico Francesco Corbetta, in via Rodari a Como e sarà aperta dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.00 alle 12.30. Il giorno dell'inaugurazione la sala sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 11.