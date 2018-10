Cities, in mostra a Como le città digitali

Una mostra collettiva intitolata Cities, inaugurazione giovedì 25 ottobre alle 19, si terrà fino al 10 novembre allo Studio Corbetta di Como. In esposizione le opere di Elena Borghi, Marco Brenna, Francesco Corbetta, Fabrizio Musa e Carlo Pozzoni.

"Quando ho deciso di realizzare le immagini per questa esposizione - racconta il fotografo Carlo Pozzoni . sono partito dall’idea di fotografare una città, nello specifico Milano, con le persone che la frequentano. Come spesso mi succede, le situazioni in cui effettivamente mi sono imbattuto hanno portato a trasformare radicalmente il mio progetto. Camminando per le vie del centro città ho constatato che ormai le persone utilizzano lo strumento digitale, ipad o telefonino, per vedere e memorizzare ciò che vedono. Le città sono ormai esclusivamente digitali".