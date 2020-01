Pittura, fotografia, street art, video installazioni: al Chiostrino Artificio arriva Frammenti

Torna l'appuntamento artistico che racconta i giovani artisti del territorio comasco e non solo. Dopo il successo della precedente edizione Frammenti giunge alla sua seconda tappa, carico di novità. Un parterre di artisti ampliato, con linguaggi espressivi che spaziano dalla pittura alla fotografia, dalla street art alle video installazioni. Gli artisti coinvolti sono: Martino Bizzanelli, Roberto Clerici, Silvio Curti, Chiara Gaffuri, Luca Gandola, Martina Legovic, Dario Luzzani, Massimiliano Mazza, Leonardo Moroni, Riccardo Pontiggia, Giovanni Pusterla e Somnorphine.

Un appuntamento che vuole, ancora una volta, avvicinare la città di Como portando un percorso culturale e visivo di qualità, che sappia dialogare e creare nuovi spunti di riflessione. Se nella scorsa edizione la volontà narrativa era: “anche noi lavoriamo qui, ci siamo“ quest'anno si aggiunge un ulteriore tassello: "...e siamo in tanti".

Ancora una volta il filo rosso che lega i lavori degli artisti è la volontà di partecipare attivamente alla scena artistica della propria città, portando linguaggi differenti ma complementari: dalla pittura alla street art, dal linguaggio pop a quello neo figurativo. Niente mostra a "tema" insomma. La mostra è a cura di: Martino Bizzanelli, Roberto Clerici e Dario Luzzani.

La mostra inaugurerà il giorno 1 febbraio 2020 dalle ore 17.00; durante la serata ci sarà inoltre un live set dell’artista VOSM. L’esposizione rimarrà visitabile sino al 22 febbraio 2020; location d’eccellenza è il Chiostrino Artificio di Como, centro culturale coordinato dall’associazione

Luminanda, sempre attenta a portare in città progetti culturali di qualità e multidisciplinari.

Prima dell’inaugurazione della mostra un nuovo appuntamento con il laboratorio di illustrazione per bambini Illustrami: il laboratorio creativo sarà incentrato sulla tecnica del disegno a matita e coinvolgerà i bambini e gli artisti in mostra. Gli orari d’apertura della mostra Frammenti: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, pomeriggio, sabato e domenica su appuntamento scrivendo a segreteria.luminanda@gmail.com o a

darioluzzani@gmail.com, oppure chiamando il numero 3454502969. Per maggiori informazioni