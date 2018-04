Al Chiostrino Artificio di Como in mostra Stefano Turconi e Teresa Radice

L’inaugurazione di sabato 7 aprile al Chiostrino Artidficio di Como sarà l’occasione per incontrare la coppia creativa, che sarà impegnata dalle 14:30 in un laboratorio di illustrazione per bambini dai 5 a 10 anni nell’ambito del ciclo Illustrami, sperimentando le diverse tecniche del fumetto.

A seguire l’inaugurazione della mostra, dalle 17 alle 19.

La mostra è visitabile fino al 22 aprile, gli orari d’apertura sono:

• da lunedì a venerdì: 9-12.30.

• pomeriggio, sabato e domenica su appuntamento, scrivendo a: segreteria.luminanda@gmail.com

Stefano Turconi

Stefano Turconi è nato in provincia di Varese nell’aprile 1974. Dopo gli studi al Liceo Artistico e all’Accademia di Brera, frequenta la scuola d’Arte Applicata del Castello Sforzesco e l’Accademia Disney, nelle quali in seguito tiene dei corsi. Da 20 anni disegna fumetti Disney e illustra libri per ragazzi per diverse case editrici italiane tra cui DeAgostini, Einaudi, Piemme, Terredimezzo.

Teresa Radice

Teresa Radice è nata a Milano nel 1975 e dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere e la specializzazione in Comunicazione approda all’Accademia Disney e, dal 2003, scrive storie per le principali testate Disney.

Insieme sono gli autori, per Disney, di numerose storie, tra le quali la serie in 15 episodi “Pippo Reporter” e la trasposizione a fumetti de “L’Isola del Tesoro”. Nel 2013 esce, per Tunué, la loro prima graphic novel “Viola Giramondo” (premio Boscarato 2014), pubblicata in Francia da Dargaud e finalista al Fauve Jeunesse di Angouleme nel 2016, prossimamente in pubblicazione negli USA per IDW Publishing e fonte d’ispirazione per la serie di libri illustrati “Viola Giramondo” edita da Il Battello a Vapore. Del 2015 è “Il Porto Proibito” (BAO Publishing) tradotto in Spagna (Dibbuks) e Francia (Glénat), vincitore del Gran Guinigi (Lucca 2015), del Premio Micheluzzi (Napoli 2016) e del Prix de L’Académie de Marine (Parigi 2017).

Con BAO Publishing hanno pubblicato il libro a fumetti per bambini “Orlando Curioso e il Segreto di Monte Sbuffone” tradotto in Francia. A Lucca 2017 è uscita la loro graphic novel: “Non Stancarti di Andare” per BAO Publishing.

Teresa Radice e Stefano Turconi vivono con Viola e Michele nella “Casa senza Nord” che dà il nome al loro blog, costantemente aggiornato sulle storie in cammino e quelle in via di pubblicazione.

Il Chiostrino Artificio promuove con Stazione Como Artificio progetti innovativi e di qualità, che coinvolgono persone, artisti pendolari che hanno il desiderio di valorizzare la capacità di dialogare, di collaborare, di favorire scambi creativi: di viaggiare insieme attraverso l’arte. Un crocevia di linguaggi artistici da cui inizia un viaggio.