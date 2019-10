Al Broletto inaugura la mostra interattiva "I volti di Plinio. Natura est vita"

Venerdì 1 novembre apre a Palazzo del Broletto di Como “I volti di Plinio. Natura est vita”, mostra multimediale di Fondazione Volta curata da Accademia Pliniana: fino al 10 novembre guiderà il visitatore in un coinvolgente percorso volto ad esplorare le profondità della figura di Plinio il Vecchio e l’influenza senza tempo della sua opera letteraria, giunta da Roma antica con eco universale fino ai giorni nostri.

Plinio il Vecchio

Nacque proprio a Como il 23 o il 24 d.C. Gaius Plinius Secundus, oggi meglio conosciuto come Plinio il Vecchio, uomo d’armi e di lettere che nella sua enciclopedica Naturalis Historia raccolse in una sintesi umanistico-scientifica le basi del sapere, fedele al principio dell’utilitas iuvandi, ovvero dell’andare incontro alle necessità degli uomini mediante la divulgazione della cultura. Appassionato e instancabile studioso, alto funzionario imperiale e ammiraglio, Plinio viaggiò a lungo per quasi tutta l’Europa romana, lasciandone descrizioni preziose per i futuri studi storiografici e antropologici. La sua figura è cruciale nel processo di sviluppo culturale europeo, sia in qualità di primo storico dell’arte che in veste di testimone e abile narratore dell’Età classica. Il suo penetrante ingegno ebbe un notevole influsso sulle epoche del Medioevo e del Rinascimento, e lo studio e la consultazione delle sue opere è stato e continua ad essere indispensabile in numerosi ambiti del sapere.

La mostra

“I volti di Plinio. Natura est vita” è una mostra che indaga, attraverso un inedito percorso multimediale, i sorprendenti lati di una figura che è stata fondamentale per la formazione culturale e scientifica del mondo contemporaneo. I maggiori temi trattati dalla monumentale Naturalis Historia, così come la ricostruzione della biografia di Plinio, saranno proposti al pubblico con una chiave di lettura innovativa, senza contravvenire al massimo rigore scientifico. I visitatori avranno la straordinaria opportunità di osservare ciò che alcuni ritengono essere i resti del cranio dell’eroico ammiraglio. Grazie ad un’operazione di coordinamento tra il Museo Storico dell’Arte Sanitaria di Roma e la Fondazione Alessandro Volta, il discusso e suggestivo reperto - rinvenuto a inizio Novecento nei pressi dell’Antico porto di Pompei - sarà trasportato a Como per l’occasione. La mostra intende proporsi come coinvolgente percorso interattivo che esplora le profondità della figura di Plinio il Vecchio, e l’influenza senza tempo della sua opera letteraria.

Divino è per il mortale aiutare l’altro mortale, ed è proprio così che morì Plinio il Vecchio: coordinando le operazioni di soccorso durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Una coinvolgente ricostruzione storica virtuale sull’eruzione del Vesuvio, fornita in esclusiva dal MAV (Museo Archeologico Virtuale) di Ercolano, sarà circondata da suggestive proiezioni parietali che ricostruiscono alcuni lati dei tanti volti di Plinio. L’allestimento prevede inoltre una installazione con le iconografie di Plinio ideata e realizzata dalla fotografa Margot Errante, che ha collaborato alla curatela di Accademia Pliniana. Il progetto intende dare avvio a Como al percorso per celebrare il bimillenario pliniano (2023/2024), proprio quando anche il Pantheon compilato dal MIT di Boston ci dice che Plinio il Vecchio e suo nipote sono i due personaggi comaschi che hanno maggiormente influenzato la cultura dell'umanità e ancora i più tradotti e cercati su Wikipedia, l'enciclopedia libera, ultima discendente della Naturalis historia pliniana.

“I volti di Plinio. Natura est vita” mostra la sinergia creativa tra archeologia, arte e scienza, proponendo al pubblico un dialogo di significati, intesi non solo come conoscenza ma anche come nostra percezione e relazione con il mondo odierno e antico.

Gli eventi a corollario

27 ottobre

Inaugurazione dell’Orto di Plinio a Villa del Grumello

10 novembre

Como: la città dei due Plinii

Info

La mostra è un’iniziativa di Fondazione Alessandro Volta, organizzata con la collaborazione del Comune di Como, ed è curata da Accademia Pliniana.

La mostra sarà aperta a scuole e gruppi anche la mattina.

Per informazioni e prenotazione info@fondazionealessandrovolta.it, tel. 031 579811