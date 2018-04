Biennale Arte Moderna Lake Como a Gravedona

Nel panorama delle Biennali e delle manifestazioni d’arte italiane si colloca, come un’offerta autorevole e inedita, la Biennale Lake Como. Ciò che avverrà negli splendidi luoghi nei quali il lago è compagno di vita, sorriso e presenza per una natura incantata, è il colorare elementi dell’uomo e del Creato con il senso della creatività. Palazzo Gallio è pronto ad aprire le porte al mistero dell’arte, nel mistero e nell’incanto di un lago che è bellezza e “respiro” vivente di un luogo e di un tempo. La Sala d’Oro di Dongo, testimone di Storia, diventerà testimone di Arte, natura, storia, turismo, arte di qualità e incontri culturali, per una proposta, come dicevamo, autorevole e inedita nel panorama italiano e non solo.

Biennale Arte Moderna Lake Como

Palazzo Gallio - Gravedona ed Uniti

29 marzo - 5 maggio 2018

A cura del Prof. Giammarco Puntelli, Direttore Artistico della Biennale

"Oro nella storia" - Personali di Italo Bolano ed Elvino Motti

Sala d'Oro - Dongo

Giammarco Puntelli, curatore dell'evento, è nato a Roma. Da vent’anni lavoro nel mondo dell’arte: 263 mostre e 20 direzioni artistiche. Docente e ricercatore, imprenditore, storico e critico d’arte, giornalista, specialista in PNL e coaching, per la sua formazione multidisciplinare riesce ad unire mondi apparentemente paralleli come quello dell’Arte, delle Lettere, della Scienza e della Psicologia in spettacolari progetti ed eventi di approfondimento culturale. Di fondamentale importanza l’incontro con Giovanni Paolo II e Nelson Mandela. E’ Licensed PNL Coach, Licensed Master Practitioner Advanced e Licensed Sport Performance Coach, certificato Professionista in Intelligenza Linguistica, Specialista in PNL e Business Coach. Si è formato all’estero con Bandler, La Valle, Robbins, Dilts, Piper, Covey, Tracy, Lindstrom, Gallo, Cialdini, Roberts, Allen.

È stato direttore artistico di Spoleto International Art Fair a Spoleto nel 2013 e nel 2014, di Avanguardia Rinascimentale a Casa del Mantegna a Mantova nel 2015, delle mostre del Premio Diana Musolino Città di Pizzo a Pizzo Calabro 2013-2014-2015, direttore artistico di tre eventi in Expo 2015, attuale direttore artistico della Biennale d’arte contemporanea in Veneto, della Biennale d’arte contemporanea di Massa e Montignoso.

Giammarco Puntelli è stato direttore artistico dell’evento d’arte di fine Giubileo a Roma, presso la Basilica dei Santi Quattro Coronati, L’Eternità nell’Arte e delle mostre in occasione dell’Election Day USA e delle manifestazioni per il sessantesimo dei Trattati di Roma, a Palazzo Ferrajoli.

Autore dei progetti d’arte Imagine 2014, Rotta a Nord Est, Spiritualità oggi lungo le vie francescane, Il Labirinto dell’Ipnotista e Infinity. L’Editoriale Giorgio Mondadori dedica al suo lavoro una collana editoriale intitolata Le scelte di Puntelli: è in preparazione il quarto volume dedicato alle opere di Leonardo da Vinci e a quelle di alcuni contemporanei. È uscito il primo volume di Profili d’Artista edito Arte In World, nel quale intervista trenta artisti fra i maestri e gli emergenti più interessanti per ricerca e per mercato.

Artisti della Collettiva Biennale Lake Como

Serafino Valla - Armando Xhomo - Guglielmo Spotorno - Tiziano Calcari - Gene Pompa - Franco Girondi - Fabio Cicuto - Giuseppe Donati Pillino - Antonella Belviso - Silvia Caimi - Alessandro Trani - Antonella Giapponesi Tarenghi - Franco Tarantino - Alexia Molino - Alessandro Grazi - Fiamma Morelli - Domenico Asmone - Nicolo’ Fortunato - Ricciardi - Giorgio Gost - Claudio Massimi - Mauro Ceresa - Giovanni Masuno - Aldo Claudio Medorini - Gianfranco Zenerato - Marina Mian - Vittoria Palazzolo - Chico Molo - Emanuela De Franceschi - Elisa Donetti - Annalisa Bonafini - Mafalda Pegollo - Federica Gianfranchi - Stefania Tazzini - Gino Dalle Luche - Lara Borghetti - Franco Carletti - Tommaso Alberto Macagnino - Libuse Babakova - Luigi Arico’ - Pierluigi Concheri - Domenico Soldarini - Enzo Gambelli - Massimo Stecchi - Silvio Amato - Giuseppe Castelli -Ferruccio Pecchioni - Domenico Conforte - Emanuela Franchin - Natalina Bonini - Oksana Kuplovska - Giuseppe Siliberto - Daniela Rebuzzi - Cosimo De Santis - Adriana Castiglioni - Emanuela Macchè - Rosita Turello - Luigi Bargellini