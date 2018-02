Biblioteca di Como: in mostra "Catalogna bombardata"

In occasione dell’80° anniversario della Guerra civile spagnola (1936-’39), e grazie alla collaborazione con l'Istituto Pier Amato Perretta e il Centro Studi "Schiavi di Hitler", in esposizione anche a Como, in Biblioteca, la mostra documentaria CATALOGNA BOMBARDATA, realizzata dal Memorial Democràtic della Generalitat de Catalunya, tradotta e resa disponibile al pubblico italiano dal Centro Filippo Buonarroti di Milano.

L'esposizione ricorda una pagina poco conosciuta di storia italiana: i bombardamenti dell’Aviazione legionaria dell’Italia fascista su Barcellona e sulla Catalogna. Si tratta dei primi bombardamenti contro i civili di una grande città militarmente indifesa: la sola Barcellona venne colpita da 385 incursioni, tra il 13 febbraio 1937 ed il 25 gennaio 1939.

La mostra a piano terra sarà accompagnata da una selezione di documenti dell'epoca, conservati presso la Biblioteca comunale di Como, ed esposti nelle vetrine al primo piano. È previsto inoltre un ciclo di conferenze, indirizzate in particolare agli studenti e agli insegnanti delle scuole cittadine, utili ad approfondire l’argomento della mostra ma anche e soprattutto le drammatiche vicende della Guerra civile spagnola.

Ciclo conferenze



Mercoledì 28 febbraio 2018, ore 16, Biblioteca comunale

Conferenza di inaugurazione: “I bombardamenti su Barcellona e sulla Catalogna”.

Intervengono: Patrizia di Giuseppe (Istituto Pier Amato Perretta), Doriano Maglione (Centro Filippo Buonarroti di Milano), Renato Simoni (Fondazione Pellegrini Canevascini), Antonio Vanzulli (Centro Studi “Schiavi di Hitler”)

Seguirà visita guidata alla Mostra.



Mercoledì 7 marzo, ore 16, Liceo Teresa Ciceri, via Carducci 9

Conferenza-dibattito: “La Guerra civile spagnola: una pagina importante ma poco conosciuta della storia del ‘900”.

Intervengono: Salvo Bordonaro e Carlo Antonio Barberini (Centro Filippo Buonarroti di Milano), Marco Puppini (AICVAS), Paolo Finzi (Direttore della rivista "A"), Valter Merazzi (Centro Studi "Schiavi di Hitler").



Mercoledì 14 marzo, ore 16, Biblioteca comunale

Conferenza-dibattito: “Cinema e Guerra civile spagnola”.

Intervengono: Paola Olivetti (Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza – Torino), Valter Merazzi (Centro Studi “Schiavi di Hitler”).