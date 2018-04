Modellini in mostra: il festival di Bellagio

La passione per il modellismo non conosce confini. Il 28 e 29 aprile 2018 il comune di Bellagio diventa la ''Perla'' del modellismo internazionale con la prima edizione di ''Bellagio Model Festival", evento organizzato dal Club Treni Brianza, associazione Torre delle Arti e dal Comune di Bellagio.

L'evento è dedicato ai collezionisti, agli amanti degli hobby in miniatura e al mondo del gioco in tutte le sue forme. La passione del visitatore è centrale. Il format è rivolto d un grande pubblico intergenerazionale, con modellisti dai 5 ai 99 anni. Ogni sfaccettatura dell’hobby legata a soldatini, treni, navi, auto e aerei in miniatura trova spazio in tre distinte location.

Grand Hotel Villa Serbelloni

Le lussuose sale del Grand Hotel Villa Serbelloni (via Roma) ospiteranno il modellismo ferroviario con la riproduzione di una stazione tedesca ambientata negli anni della Seconda Guerra Mondiale in perfetta scala 1:32 , la riproduzione in scala 1:87 di un deposito locomotive italiano ambientato ai tempi del vapore e il diorama raffigurante l'antico scalo merci a lago di Como,nonchè l'esposizione di meravigliosi modelli della collezione privata di Angelo Colzani. Non solo treni ma anche i modelli statici di alcune delle navi piu' belle che abbiano solcato i mari del mondo e le acque del Lario. mentre all'esterno da non perdere le battaglie navali e le grandi manovre di galeoni, corazzate e sommergibili radiocomandati nella vasca attrezzata. Grandi e bambini potranno ascoltare e rivivere le emozioni legate ad un'epoca ormai lontana.

Torre delle Arti

Il modellismo statico animera' le antiche sale della Torre delle Arti (via Plinio, 21) con riproduzioni architettoniche in mattocini veri, diorami militari e civili oltre a laboratori di modellismo.

Palextra

Ancora treni troveranno spazio in ''Palextra'', la terza area espositiva presso la palestra comunale (via Lazzaretto). Qui anche informatica e tecnologia sono alla portata di tutti: un grandissimo plastico in scala 1:160, a cura degli amici di N-Party, permettera' a tutti di vivere l'esperienza di diventare macchinista per un giorno conducendo il proprio convoglio su tablet dedicati attraverso una speciale applicazione. Presente anche il grande plastico modulare in scala 1:87 della Ferrovia Como-Lecco realizzato dal Club Treni Brianza e dall'associazione Como in Treno raffigurante in circa 30 metri lineari alcuni dei punti piu' suggestivi e caratteristici della ferrovia che da 130 anni collega i due capoluoghi lariano. E poi ancora esibizioni aereonautiche, elicotteri, simulatori di volo, esibizioni di auto d'epoca a cura del gruppo Cantù Model.

Yacht Club

A corollario della manifestazione, nel tratto di lago antistante il Lungo Lago Europa domenica 29 aprile dalle ore 9 lo Yacht Club Como M.I.La. C.V.C. organizza una gara internazionale cat. mono1 e mono2 di modelli nautici da competizione a motorizzazione elettrica.

L'inaugurazione e gli orari

Il Bellagio Model Festival si inaugura ufficialmente venerdi 27 aprile 2018 alle ore 21 presso la Sala Consiliare di Civenna con la conferenza '' Il Gran Tour e lo sviluppo dei trasporti '' a cura del prof. Stefano Maggi, docente di storia presso l'università di Siena. Date e Orari: 28 Aprile 2018 dalle 14.30 alle 22.00; 29 Aprile 2018 dalle 10.00 alle 18.30.

Ingresso libero.