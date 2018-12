Babbo Natale in mostra allo Spazio Natta di Como

Babbo Natale moltiplicato per centinaia di volte: quest’anno Comocuore ha deciso di fare le cose in grande e in prospettiva natalizia ha dato vita alla terza edizione di “Caro Babbo Natale”, la mostra che si svilupperà all’interno dello Spazio Natta di via Natta con l’esposizione di circa 500 statuine dedicate a Babbo Natale e un numero imprecisato di presepi. Parallelamente verranno organizzati eventi collaterali per intrattenere il pubblico, e in particolare i bambini che visiteranno la rassegna. Grazie dunque all’aiuto fondamentale di Federica Frigerio, Carlo Bertani e Maria Bettoni Terragni (i collezionisti che hanno accettato di buon grado l’invito) la mostra si annuncia piena di fascino e di attrattiva non solo per i bambini. E proprio per cercare di catturare l’attenzione di tutti, Comocuore e Consorzio Como Turistica hanno messo a punto una serie di eventi collaterali sempre nel segno di Babbo Natale.

La mostra, infatti, sarà visitata dagli alunni delle scuole. Nel giardino prospiciente lo Spazio Natta, inoltre, verrà allestito un “bosco incantato” con alberi, slitte e animali per creare una magica atmosfera natalizia. Sempre nello stesso giardino verrà anche posizionata la cassetta delle letterine per Babbo Natale dentro la quale ogni bambino potrà infilare la sua letterina già preparata a casa, oppure potrà scriverne una al momento su un foglio realizzato per l’occasione (con tanto di timbro speciale) da parte dell’associazione. Nei fine settimana di apertura della mostra (8-9 e 15-16 dicembre) oltre che nei giorni 22 e 23 dicembre è prevista la presenza di un Babbo Natale in carne ed ossa che racconterà fiabe di carattere natalizio ai bambini che con i loro genitori visiteranno la mostra.