Al Teatro Sociale va in scena Lake Como Design Fair

Tre giorni, quattro sale del ridotto del Teatro Sociale di Como per altrettante categorie di prodotto, sessanta tra designer indipendenti e gallerie. Sono i numeri della nuova iniziativa organizzata da Margherita Ratti e Lorenzo Butti sulle rive del Lario che verrà inaugurata il 19 settembre alle 18.

L'ambizione curatoriale della prima edizione del Lake Como Design Fair è quella di introdurre il design nel foyer e nelle sale principali del teatro, creando un concetto di fiera completamente nuovo. Le opere di designer internazionali, editori e gallerie sono selezionate in tre categorie e presentate in un ambiente che riecheggia l'atmosfera del teatro. Durante la mostra la "mise en scène" dei pezzi di design selezionati prevarrà sul loro "uso" ordinario. L'oggetto diventa il soggetto. Mentre il visitatore attraversa le stanze del teatro, non può che rimanere colpito dall'intensità dei dettagli, colori, proporzioni e varietà dei materiali degli oggetti esposti. Ogni opera esposta è disponibile anche per l'acquisto. Una guida sarà distribuita all'ingresso fornendo informazioni utili su tutto ciò che si trova all'interno della mostra. Il pubblico è libero di apprezzare in modo spontaneo e intuitivo le opere esposte.

Nella prima stanza, una selezione di sedili è sistemata in linee parallele come un parterre teatrale immaginario. Nella sala principale, un tavolo monumentale ricorda atmosfere festive che ospitano una collezione di vasi e contenitori di tutte le forme, dimensioni e forme. Nella terza sala, otto schermi delineano lo spazio e articolano la presenza dei visitatori. In una quarta sala, gli editori e le gallerie di design espongono una selezione di opere su carta, incisioni, libri di artisti e multipli.