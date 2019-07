Arte per l'Arte: Affreschi e affrescanti alla riva di Torno

Arte per l'Arte intende promuovere e valorizzare Torno come luogo d'incontro tra opere d'arte depositate dal passato e lavori di chi nel

presente continua a rinnovare rappresentazioni artistiche, facendo ricorso a diversi mezzi espressivi. Gli artisti che su invito aderiscono

all'iniziativa donano un'opera ispirata a Torno realizzata per l'occasione. Il ricavato della vendita dei lavori, insieme ai contributi degli sponsor, viene destinato alla prosecuzione dei restauri nella chiesa di San Giovanni Battista a Torno.

Gli artisti presenti

Elena Borghi

Adriano Caverzasio

Vito Cimarosti

Alberto Colombo

Vanda Franceschetti

Basilio Luoni

Bruno Luzzani

Anaid Manoukian

Fabrizio Musa

Jaime Poblete

Emanuele Prina

Antonio Teruzzi

Il programma

Venerdì 12 Luglio

ore 18

via De Benzi 17

Inaugurazione della manifestazione.

Apertura mostra.

Presentazione degli artisti

a cura di Roberto Borghi, critico d'arte.

Mostra fotografica "Affreschi nascosti".

Sabato 13 Luglio

ore 10-21

Apertura delle botteghe via de Benzi 17, via Plinio.

Vendita delle opere.

Proiezioni.

ore 10-12.30 / 14.30-18

Dietro la chiesa di Santa Tecla laboratorio dimostrativo di tecnica dell'affresco.

ore 15-17

Laboratorio bambini "Dipingo sul muro".

ore 16.30

Visita guidata alle chiese di San Giovanni e Santa Tecla con gli affreschi finora restaurati. Ritrovo al Municipio.

Domenica 14 Luglio

ore 10-18

Apertura delle botteghe via de Benzi 17, via Plinio.

Vendita delle opere.

Proiezioni.

ore 10-12.30 / 14.30-18

Dietro la chiesa di Santa Tecla laboratorio dimostrativo di tecnica dell'affresco.

ore 10-12 / 15-17

Laboratorio bambini "Dipingo sul muro".

ore 10

Visita guidata alle chiese Santa Tecla e di San Giovanni con gli affreschi finora restaurati. Ritrovo alla Riva.

ore 16.30

Visita guidata alle chiese di San Giovanni e Santa Tecla con gli affreschi finora restaurati. Ritrovo al Municipio.