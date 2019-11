Una mostra di presepi da tutta Italia: è il Natale di via Milano Alta

A Como, nello spazio Rosean, in via Milano Alta a Como, in uno spazio di 500 metri quadrati verranno allestiti nel periodo natalizio 40 presepi, provenienti da Lombardia, Umbria, Campania e altri luoghi d'Italia. Un magnifico spettacolo che farà felici grandi e piccini. L'allestimento sarà visitabile dal 25 novembre fino all'Epifania dalle ore 10 a notte inoltrata.

In via Milano quest'anno saranno accese anche le luminarie. Iniziativa dell'associazione di via Milano Alta, presentata dal presidente Stefano Vicari, in collaborazione con i presepisti di Tremezzina, presieduta da Luca De Ascentis, con la Città dei Balocchi, coordinata da Daniele Brunati, con Confesercenti, presieduta da Claudio Casartelli, con Confcommercio e con il Comune di Como.