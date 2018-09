21° mostra della zucca a Rovenna

Manifestazione che raggiunge la sua 21° edizione, l’evento richiama nelle due giornate circa 3.000 visitatori, il sostegno pubblicitario è indispensabile per la buona riuscita dell’evento in quanto i costi di realizzazione sono molto importanti e i ricavi vengono reinvestiti per interventi sul territorio comunale di Cernobbio mediante iniziative di carattere culturale e servizi di ripristino e bonifica dei sentieri montani del monte Bisbino e del verde pubblico.

La mostra è improntata sul tema zucca con una vastissima varietà di esemplari, ogni anno si sceglie un tema principale su cui improntare l’allestimento scenico, sempre molto caratteristico nel giardino del centro civico. All’interno del centro Civico del Paese si trovano composizioni artistiche fatte con la zucca a cura delle scuole elementari, associazioni di assistenza anziani e artisti locali privati. Al piano superiore viene allestita una mostra di quadri e sculture a cura del circolo culturale Carlo Mira.

Sia le zucche in mostra che le composizioni possono essere votate e al termine della manifestazione verrà eseguita come di consueto la premiazione in presenza delle autorità territoriali (Sindaco, assessore alla cultura-territorio e parroco).

Collaborazione in sinergia con le associazioni e comitati attivi sul territorio.

Per i bambini sarà possibile effettuare un simpatico giro sugli asinelli di Giacomo e partecipare ad un interessante laboratorio di pasta, a cura di Pastamatta.

Nel viale del paese verrà allestito un mercatino con prodotti artigianali e culinari inoltre tramite la collaborazione attiva con gli agricoltori del Bisbino si organizzerà un laboratorio didattico e la vendita dei loro prodotti coltivati sui terreni del Monte Bisbino a km 0.

La cucina presente presso l’oratorio del paese offre l’opportunità ai visitatori di degustare tipici piatti a base di zucca e salumi, formaggi degli alpeggi locali del basso Lario.

L’associazione inoltre offre la vendita diretta di zucca di molteplici varietà (Violino, delica, Marina di Chioggia, Halloween, Napoletana ecc.,,), ravioli alla zucca, pane di zucca e altre golosissime pietanze.



Programma della manifestazione

Apertura manifestazione Sabato e Domenica ore 9.00 con esposizione zucche, vendita diretta zucche e prodotti a base di zucca.

Bancarelle di prodotti tipici presso il Viale del paese.

Collaborazione in sinergia con le associazioni e comitati attivi sul territorio.

Per i più piccini giro gratuito sugli asinelli di Giacomo

Laboratori ludici e didattici per bambini e adulti.

Presso l’oratorio del paese: Degustazione di piatti a base di Zucca e tante altre goloserie…

Apertura Cucina:

Sabato ore 12,00 e alle ore 19.00

Domenica ore 12.00

Sabato sera alle ore 21.00 concerto tributo agli 883

(servizio bar con birra alla spina e panini con salamella a Cura del Bar Azzurro)

21° MOSTRA DELLA ZUCCA DEL BASSO LARIO

A cura dell’associazione Pro Rovenna

con il patrocinio del comune di Cernobbio



Sabato 29 e Domenica 30 Settembre 2018

Comune di cernobbio (CO)

Località Rovenna

Gallery