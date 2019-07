In cima al Generoso con il treno a vapore per rivivere la Belle Époque

Sono datate 1890 le prime salite con treni trainati da locomotive a vapore. Durante gli anni di guerra l’attrazione turistica sembra aver fatto il suo tempo e il proprietario vorrebbe smontare la ferrovia e vendere il ferro dei binari. Gottlieb Duttweiler, fondatore della Migros, è invece fermamente convinto che la straordinaria terrazza panoramica del Monte Generoso debba essere conservata. Senza esitare, nel 1941 compra la ferrovia, che dopo 75 anni continua a essere sostenuta grazie al contributo dal percento culturale Migros.

Un po' per rivivere questa lunga storia, il treno a vapore del 1890, il più vecchio in circolazione in Svizzera,

permette di rivivere i tempi della Belle Époque salendo fino alla cima del Monte Generoso.

Date di circolazione 2019

Domenica 14 luglio

Domenica 28 luglio

Domenica 11 agosto

Domenica 25 agosto

Partenza da Capolago ore 09:05

Ritorno dalla Vetta ore 15:15

La prenotazione è obbligatoria

Posti a sedere: 52

Il treno a vapore non circola in caso di cattivo tempo