Mon Jardin in concerto, special guest Walter Calloni

Walter Calloni, ovvero la storia della batteria rock in Italia. Ha prestato il suo drumming a Eugenio Finardi, Lucio Battisti, Gianna Nannini, Fabrizio De Andrè, Ivan Graziani, Loredana Bertè, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni e molti altri. E' stato batterista con gli Area nel 1976 e con la Premiata Forneria Marconi per tutti gli anni '80. Ha fondato un'infinità di band tra cui vale la pena di ricordare almeno i Cast, la Linea C (col compianto Stefano Cerri) o la Drummeria con la crema della batteria italiana (Ellade Bandini, Max Furian, Christian Meyer).

Questo concerto coi Mon Jardin intende riproporre alcune delle sue più importanti collaborazioni, vale a dire una bella fetta di storia della musica italiana. C'è il De Andrè etnico del capolavoro "Creuza de Ma", il Battisti funky-disco di "Ancora Tu", la Bertè che per prima mandò in cima alle classifiche un pezzo reggae, e poi Finardi, Ivan Graziani e Gianna Nannini , ovvero la canzone d'autore italiana che si tingeva di rock. Tutto questo e molto altro sabato 24 novembre a Fenegrò.