Mobilità ciclabile, se ne parla a Officina Como

Per i martedì di Officina Como, una serata dal tema estramamente attuale in una città come la nostra sempre più strangolato dal traffico: "La mobilità ciclabile. Spostamenti dolci e sostenibili nei territori della contemporaneità".

Ne parleranno

Iginio Rossi

Membro della giunta esecutiva di INU. Direttore di URBIT e coordinatore del progetto INU “città accessibile a tutti”

Christian Novak

Docente al Politecnico di Milano e progettista di mobilità ciclabile e funzione turistica.

Giulio Sala

Presidente di FIAB Como Biciamo.

Coordina

Angelo Monti