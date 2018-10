Si cerca Miss Mamma Italiana 2019: le selezioni a Cermenate

Un concorso di bellezza, ma anche di simpatia: arriva in provincia di Como, per la precisione a Cermentate, il concorso "Miss Mamma Italiana", evento riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione.

Appuntamento sabato 6 ottobre, alle 20.30 nell’area eventi del ristorante “il Cigno Nero” di Cermenate per una selezione valida per l’anno 2019.

I requisiti

Per partecipare alla selezione, cui sono attese concorrenti provenienti dalla provincia di Como e da tutta la Lombardia, non sono richiesti requisiti particolari se non quello di essere mamma. Le partecipanti dovranno sostenere alcune prove di abilità, nelle quali potranno coinvolgere il marito e/o i figli, come ballare, cantare, illustrare una ricetta gastronomica, recitare una poesia o una filastrocca, raccontare una favola, eseguire prove creative o ginniche. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite.

Come iscriversi

L'iscrizione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni telefonare alle 0541.344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it.

La manifestazione sarà presentata da Paolo Teti Patron del concorso e da Luisa Procopio vincitrice della fascia nazionale “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018”. Ospiti d’onore le Madrine di Miss Mamma Italiana, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale anno 2018 e degli anni precedenti. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.