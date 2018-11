A dieci anni dalla morte una messa e una mostra per ricordare il vescovo Maggiolini

Già da alcuni giorni è possibile visitare, in Cattedrale, a Como, una mostra fotografica, dal titolo La mia vita è per voi: otto pannelli verticali di grande formato (80x200 cm) che ripercorrono alcuni aspetti della vita e dell’impegno pastorale di monsignor Maggiolini (il sacerdozio, la vita nella Chiesa ambrosiana, l’episcopato in diocesi di Carpi, “l’avventura” del Catechismo, l’episcopato in diocesi di Como e il ritorno all’essere prete, nel ministero del confessionale).

Sempre la Cattedrale, proprio domenica 11 novembre, ospiterà un evento culturale e spirituale per fare memoria del pastore che ha guidato la Chiesa di Como per quasi 18 anni. L’appuntamento è in programma a partire dalle ore 15.15.

Dopo il saluto da parte del Capitolo della Cattedrale, sarà Daniele Premoli, ricercatore presso l’Università Cattolica di Milano, curatore della sopra citata mostra “La mia vita è per voi” e autore, per i tipi dell’editrice Ancora, del volume fresco di stampa “Alessandro Maggiolini – Un Vescovo fuori dagli schemi”, a tratteggiare il profilo umano, pastorale e biografico del presule. In appendice a questo intervento, porterà la sua testimonianza Maria Carla Buzzi, che seguì e fu di sostegno a monsignor Maggiolini dal 2004 fino al giorno della sua morte. Don Guido Calvi, a seguire, presenterà il volumetto, editato nella collana Memoria Cathedralis, che ripropone all’attenzione di fedeli e lettori la “Lauda” composta dal Vescovo Maggiolini per la Cattedrale. Il testo si completa con l’introduzione di monsignor Enrico Bedetti e il commento critico a cura di Luigi Picchi. Il Centro Studi Nicolò Rusca, infine, illustrerà i progetti, in parte già conclusi, in parte in corso di realizzazione, riguardanti sia l’inventariazione dell’archivio privato, comprendente anche libri, saggi e articoli scritti dal vescovo Maggiolini, sia la catalogazione della sua biblioteca, con una stima di circa 5.000 libri.

Alle ore 17 il vescovo, monsignor Oscar Cantoni, presiederà la Santa Messa di suffragio, in memoria del vescovo Alessandro Maggiolini. L’evento commemorativo, intitolato “Un Vescovo fuori dagli schemi – monsignor Alessandro Maggiolini a 10 anni dalla morte”, è promosso dalla diocesi di Como, dall’Associazione Alessandro Maggiolini, dal Capitolo della Cattedrale e dal Centro Studi Nicolò Rusca.

Il pomeriggio di domenica 11 novembre sarà occasione per recuperare la memoria "della familiarità del rapporto con l’uomo Alessandro, ma anche i tratti salienti del teologo Maggiolini e del don Sandro pastore – scrive monsignor Cantoni nell’introduzione del libro “Un Vescovo fuori dagli schemi” –. Lo ricordiamo nella sua schiettezza, che fu una delle caratteristiche principali della sua persona".