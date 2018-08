Menaggio, il 23 agosto abiti e vini in armonia con la natura

Giovedì 23 agosto, alle 18, a Menaggio (Como), presso l'Atelier della Natura, in via Leone Leoni 25, Paola della Pergola presenta il libro “Colori secondo natura. Manuale di tintura naturale”, edito da Altreconomia. Il volume, con oltre 50 schede dedicate alle piante tintorie, svela i segreti e le tecniche per tingere la stoffa e i filati in modo ecologico utilizzando foglie, fiori e radici.



L'Atelier della Natura accoglie la collezione di abiti realizzati con stoffe e tinture naturali da Paola della Pergola, milanese artista e artigiana del tessile, e i vini dell'azienda agricola di Barbara Avellino, viticoltrice dell'Oltrepò pavese che produce seguendo metodi sostenibili e naturali, utilizzando sostanze a basso impatto, riducendo i trattamenti, favorendo un equilibrio tra coltivazione e rispetto dell’ambiente.



Paola e Barbara, che condividono l'amore per la natura, hanno aperto il loro nuovo atelier a luglio e ogni giovedì organizzano un ciclo di incontri e degustazioni dal titolo “Lini e vini”.



Giovedì 23 agosto, dalle 18, Barbara Avellino farà scoprire le note intense del suo pinot nero “le lame”, annata 2012, con i caratteristici Arcani Maggiori dei tarocchi in etichetta. Un rosso non solo da gustare al palato, ma anche da ammirare inaspettatamente come “colorante” naturale, utilizzato in forma sperimentale dall'artista Paola della Pergola per tingere i suoi lini. A seguire Paola della Pergola presenterà il libro “Colori secondo natura”, raccontando in particolare l'uso della Cocciniglia, dell'Indaco e del Melograno per tingere stoffe e filati naturali. Come funziona questa tecnica? “Si raccoglie la pianta nel rispetto dei ritmi naturali e delle specie a rischio – spiega Paola - e poi si mette il pentolone sul fuoco: si prepara il filo o il tessuto ad accogliere il colore, poi si immerge nel bagno colore e si aspetta, assaporando l’attesa e la sorpresa della tinta finale che si otterrà una volta asciutto, ogni volta differente, ma sempre affascinante nelle sfumature e nei possibili accostamenti”.



La collezione di abiti di Paola della Pergola viene presentata con una sfilata, sabato 1 settembre alle ore 21, nell'ambito dell'evento “Moda Menaggio 2018”, presso il Parco dell'Asilo. L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Menaggio, prevede anche un servizio di bar e ristorante dalle ore 19.