La "Diavolita" Melita Toniolo a Como per la presentazione della nuova Seat Tarraco

La ex concorrente del Grande Fratello 7 Melita Toniolo a Como al concessionario Seat Comotors di via Vandelli per il Tarraco Tour. La "Diavolita", come era stata soprannominata durante la sua partecipazione come inviata al programma televisivo Lucignolo, è stata ospite sul Lario nella serata di martedì 12 febbraio 2019 per la festa di presentazione della nuova Tarraco, primo suv della casa automobilistica, un 7 posti per 4,74 metri di lunghezza.



Una serata di festa con musica dal vivo, un evento cui hanno partecipato circa 250 persone, tra cui anche il Seat manager Italia Piero Vianello. Dopo la presentazione, Melita Toniolo è salita a bordo di uno dei sette Tarraco che hanno girato per le vie di Como, da Porta Torre fino alla zona del Tempio Voltiano.

Alla mano e disponibile, la "Diavolita" ha conquistato tutti con la sua simpatia, chiacchierando con gli ospiti e posando per le foto ufficiali.