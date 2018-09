Meditazione ed Intelligenza Emozionale

Workshop teorico-pratico

La scienza della Meditazione, nota fin dall'antichità presso i popoli orientali, sta divenendo sempre più necessaria anche nel mondo occidentale, come strumento per affrontare i ritmi frenetici e disumani a cui siamo sottoposti. Grazie ad essa, possiamo risolvere i nostri conflitti, riconquistando quei valori che ci permettono di trovare una stabilità interiore, tanto necessaria per la nostra vita quotidiana.

Il workshop prevede una serie di lezioni che ci aiutano a riconoscere i nostri pensieri ed emozioni, imparare a trasformare le impressioni, causa di stress e preoccupazioni; scoprire come riconquistare il nostro equilibrio psico-fisico, prepararci alla meditazione attraverso il rilassamento del corpo, della mente e delle emozioni. La parte pratica prevede esercizi di rilassamento e di meditazione.

Ogni martedì dal 2 ottobre al 30 novembre, ore 20:30.

Temi Trattati:

L'uomo e le impressioni

Assertività ed empatia

I cinque cilindri dell'uomo con pratica di rilassamento

Il cervello, la mente e il cuore

La Meditazione integrale e l'intelligenza emozionale

Meditazione Zen e Zazen

L’iniziativa è organizzata dal CEA di Milano-Como:

http://www.cea-internacional.com/index.php/it/

Dove: presso il Centro Civico di Albate

Ingresso Gratuito. Posti Limitati.

Prenotazione obbligatoria: cea.milano@gmail.com