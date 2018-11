MediaWorld apre a Lipomo il 15 novembre..

Una grande apertura in un territorio ricco di storia, ma pronto ad accogliere un punto vendita innovativo, pensato per offrire soluzioni e prodotti che rispondono ai nuovi desideri dei clienti.

MediaWorld crede molto nel sodalizio con Lipomo e si presenta in modo ironico con riferimento al valore storico del territorio. Un contrasto vincente, storia e tecnologia che si intersecano e si uniscono in un legame perfetto: al centro della comunicazione di apertura del nuovo negozio i protagonisti de “i Promessi Sposi”, rivisti in chiave moderna.

Ecco che allora Renzo e Lucia possono comunicare tramite un walkie-talkie; Don Abbondio, esausto per via del matrimonio, può finalmente rilassarsi grazie ad un massaggiatore automatico; la Monaca di Monza possiede uno smartphone con cui può comunicare con Egidio, i Bravi possono sfogare la loro rabbia con la playstation e tenere sotto controllo i progressi fisici tramite degli sport watch.

Insomma, MediaWorld Lipomo propone prodotti e soluzioni per ogni necessità: in negozio si può trovare il meglio della tecnologia e si posso provare le ultime novità tecnologiche, ricevere consulenza per gli acquisti e godere dei servizi proposti per un assistenza completa pre e post vendita.

Qui niente segreti, il cliente potrà contare su un team formato per offrire consulenza di qualità, sempre più specifica e personalizzata. Tanti nuovi servizi per rendere la tecnologia a portata di mano e immediatamente fruibile a tutti. Alcuni esempi? Primo avvio, installazione software e hardware, back up, trasferimento e ripristino dati per PC, smartphone e tablet. Consegna e installazione, Finanziamenti e molto altro ancora.

Appuntamento quindi per il 15 novembre ore 9.00: un intero negozio da scoprire e offerte da non perdere.