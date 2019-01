Incontro con Maurizio Martina per la primarie del Pd a San Fermo della Battaglia

In occasione della fase congressuale del Partito Democratico, sabato 19 gennaio, alle 9.30 alla Sala Polifunzionale del Teatro di San Fermo della Battaglia, in via Lancini, il Comitato Martina di Como organizza un incontro con Maurizio Martina. Le primarie del Partito Democratico si terranno il prossimo 3 marzo.

Martina, politico lombardo è stato segretario del Partito Democratico dal 7 luglio al 17 novembre 2018 e ora si candida alla guida del Pd con lo slogan #fiancoafianco per cambiare l’Europa e cambiare l’Italia partendo dalla costruzione di un’alternativa democratica alla politica del populismo e della paura. Partendo dalla valorizzazione dei giovani, Maurizio Martina con #fiancoafianco propone un riformismo radicale, un partito dell’uguaglianza, ecologista, europeista, che abbia a cuore il valore della democrazia e del lavoro.

Questo il pensiero di Martina per il futuero del suo partito: "Si sta lavorando per un Partito Democratico unito e rinnovato. Vogliamo investire la nostra energia in un nuovo Partito Democratico per lanciare un progetto più ampio che sia l’alternativa a Lega e 5 Stelle. Subito dopo il congresso, vogliamo costituire un governo ombra aperto alla società e a chiunque condivida la voglia di un nuovo impegno patriottico contro le forze nazional-populiste. Puntiamo a creare una qualità del lavoro: con un salario minimo per tutte le forme di occupazione, vecchie e nuove, lo stop ai tirocini gratuiti e un taglio secco del cuneo contributivo sul tempo indeterminato. Crediamo nel diritto a un’istruzione di qualità su tutto il territorio e per tutta la vita. Lavoriamo per un fisco amico dell’uguaglianza, recuperando la progressività dell’Irpef e introducendo una minimum tax sulle multinazionali che producono e vendono in Italia. Abbiamo bisogno di prenderci cura del partito ogni giorno, riportandolo nei luoghi che parlano alla vita delle persone. Vogliamo mettere iscritti ed elettori nella possibilità di scegliere in maniera , dobbiamo aprirci al futuro, cambiando, ammettendo gli errori, ma senza fare tabula rasa di quanto di buono abbiamo fatto in questi anni. Le nostre primarie sono aperte a tutti gli elettori che hanno voglia di rilanciare il Pd, puntando ad allargare l’elettorato del Pd in modo coerente con i nostri valori. Tutte le candidature sono utili alla nostra discussione, l’obiettivo è quello di fermi i nostri valori e gli obiettivi pur cambiando gli strumenti e le politiche che non hanno funzionato".