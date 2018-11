Master Chef, cena stellata sul Lago di Como per beneficenza

Il 2018 è un anno speciale per la tradizione gastronomica e culinaria italiana. Infatti, i Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo lo hanno proclamato “Anno nazionale del cibo italiano”. In occasione dei suoi 25 anni e per celebrare la tradizione gastronomica del territorio, Città dei Balocchi dedica uno spazio al food nel segno della solidarietà. Grazie a un progetto che coinvolge fra l’altro illustri "master chef" insigniti della Stella Michelin, Mauro Elli - Il Cantuccio; Edoardo Fumagalli - Locanda del Notaio a Pellio; Stefano Masanti - Il Cantinone a Madesimo; Gianni Tarabini - La Preséf Mantello, oltre al Barmanager Marco Gheza dell’Hotel Sereno di Torno, con il coordinamento di Federico Beretta, Feel a Como, l’alta cucina sarà al servizio della solidarietà e della tradizione. Tema della cena “stellata” sarà il cibo inteso come ricchezza e risorsa del territorio che diventerà protagonista di un charity event, offrendo l’occasione di assaggiare prodotti tipici locali, in una nuova versione gourmet. Gli chef stellati delizieranno gli ospiti con il meglio della loro arte culinaria che avrà quindi come comune denominatore la territorialità, accompagnando il cibo con il vino appartenente ad aziende vinicole della zona Il risultato è una cucina aperta, appassionata, attenta, curata che mira a regalare agli ospiti momenti di benessere. Come detto, la serata, che si terrà il 29 novembre alle 19,sul battello Manzoni, ormeggiato a viale Geno, avrà un fine solidale, in sintonia con il tema del dono: il ricavato della cena, dedotti i costi di realizzazione, sarà devoluto a La Nostra Famiglia.