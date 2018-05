Master Chef sul Lario: Berton, Ghezzi e Lenzi insieme al Sereno di Torno

Il Sereno, Lago di Como festeggia l’arrivo della stagione estiva e accende la sponda orientale del Lario con una speciale cena a sei mani all’insegna dell’alta gastronomia italiana contemporanea. Martedì 22 maggio le cucine del ristorante Berton Al Lago vedranno Andrea Berton riunirsi dietro ai fornelli con due storici collaboratori che negli anni hanno dato prova delle loro abilità: Alfio Ghezzi - 2 stelle Michelin alla Locanda Margon di Ravina (TN) - e Raffaele Lenzi, giovane e talentuoso Executive Chef scelto da Berton per guidare la sua brigata sul Lario che in soli 8 mesi ha fatto guadagnare al ristorante la prima stella Michelin.

Il menu studiato per l’occasione celebra l’affinità stilistica dei tre grandi Chef, che usano proporre in carta grandi classici della tradizione regionale rivisitati con creatività in chiave moderna, e propone un dialogo ideale fra la cucina lariana e quella trentina sviluppato in 7 portate. Dopo un aperitivo di benvenuto con finger food al Lobby Bar del Sereno, lo spettacolo di alta cucina ideato da Berton, Lenzi e Ghezzi va in scena nella suggestiva cornice del ristorante con terrazza Berton Al Lago, disegnato come il resto della struttura da Patricia Urquiola.

Partner d’eccezione in questa serata unica e irripetibile sono le bollicine Ferrari Trentodoc, con una varietà di cuvée - che include fra gli altri Ferrari Riserva Lunelli 2008 e Giulio Ferrari 2006 - attentamente selezionate per accompagnare al meglio le diverse portate.

Menu Cena “Da Trento a Torno”

Porcino di polenta

Raviolo di mele, mortadella e Trentodoc Wafer di sesamo, miele e lucanica piccante

Mozzarella in carrozza secondo Locanda Margon Ferrari Perlé Magnum 2010



●●●

Asparagi bianchi arrostiti con morchelle, in insalata con caviale e succo di asparagi alla griglia

Ferrari Perlé Zero, CuvéeZero11

●●●

Corteccia di Yucca

Ferrari Perlé Zero, Cuvée Zero 11

●●●

INSOLITO TRENTINO spaghetti monograno Felicetti, Trentingrana, extravergine del Garda Trentino dop Uliva e Ferrari Perlé

Ferrari Perlé Nero Riserva Magnum 2008

●●●

Lavarello alla plancha, ristretto di “cassoeula” e lattuga

Ferrari Riserva Lunelli Magnum 2008

●●●

HUCHO HUCHO rapanelli e salsa di sedano rapa

Ferrari Riserva Lunelli Magnum 2008

●●●

Quaglia, mandorle, friggitelli e molluschi

Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Magnum 2006

●●●

Crespella di latte, caramello al burro salato, rabarbaro e yogurt

●●●

Piccola pasticceria Segnana Grappa Solera di Solera

Euro 170 a persona (aperitivo di benvenuto e vini di acompagnamento inclusi)

Cena “Da Trento a Torno” con Andrea Berton, Alfio Ghezzi e Raffaele Lenzi a Il Sereno, Lago di Como Martedì 22 maggio, cocktail di benvenuto a partire dalle ore 19.30

Posti limitati, prenotazione obbligatoria via mail a restaurantmgr@ilsereno.com