Massaggi al museo, a Villa Bernasconi arrivano le carezze di seta

“Il tocco della seta. Un’esperienza di relax al museo” è la nuova proposta che Villa Bernasconi riserva ai suoi visitatori dal 14 gennaio al prossimo 30 aprile 2019 (con la sola esclusione delle giornate del 3 e 4 marzo e del 22 e 23 aprile). In questo periodo, nelle giornate di lunedì e martedì, dalle ore 15 alle ore 18, durante l’apertura del museo, le allieve delle classi III e IV annualità del CIAS Formazione professionale e impresa srl di Como saranno a disposizione dei visitatori della storica dimora liberty a Cernobbio per eseguire un trattamento rilassante, che vede coinvolte spalle, testa e collo. Le manovre di oscillazione verranno eseguite con foulard di seta aumentandone l’effetto rilassante. La seta infatti, che ha un effetto termoregolatore permette una digitopressione su viso e testa atta a riattivare il microcircolo e a regolare il respiro per una maggior ossigenazione che conferisce immediatamente una sensazione di benessere.

Il trattamento (della durata di circa 15 minuti) sarà gratuito, ovvero comprensivo nel costo del biglietto di ingresso al museo (euro 8 intero; euro 5 ridotto; gratis under 14 ed over 75) ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.villabernasconi.eu.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad una specifica convenzione sottoscritta dal Comune di Cernobbio con CIAS Formazione Professionale Impresa Sociale srl di Como e realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Como, settore Moda e settore Benessere che ha fornito i tessuti di seta.

L’esperienza si svolgerà nella sala del museo dedicata alle Tessiture seriche Bernasconi, dove è collocata una delle novità dell’ultimo e recente allestimento: l’installazione scenografica multisensoriale “Sulle ali della seta” realizzata da un team artistico di cui fanno parte lo scenografo Ivo Tomasi, formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera e perfezionatosi al Teatro alla Scala di Milano, la scenografa e decoratrice Elisabetta Guglielmo, titolare di un laboratorio di allestimenti artistici, e il fonico e musicista Giorgio Andreoli.

Irrompendo tra i muri di Villa Bernasconi, le farfalle del baco da seta e la vegetazione delle sfarzose decorazioni Liberty delle facciate esterne della villa fanno il loro ingresso in questa stanza al primo piano. Scultura, scenografia, decorazioni, luci e musiche si armonizzano in un’opera nella quale è possibile entrare, ascoltare suoni che evocano il periodo storico e l’operosità industriale dell’ingegner Bernasconi e diventare parte integrante dell’opera stessa attraverso la propria immagine, riflessa da un enorme specchio che nello stesso tempo porta alla luce i campionari delle sete prodotte sul territorio di Cernobbio e della provincia di Como. Quest’opera si riferisce al progetto in partenariato con il Museo della Seta “Ti facciamo il filo!” finanziato da Fondazione Cariplo.

“Il tocco della seta. Un’esperienza di relax al museo” è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta giovedì 10 gennaio in Villa, con la partecipazione della Vicesindaco e Assessore alla cultura, del Comune di Cernobbio, Mariangela Ferradini; della direttrice del CIAS Formazione professionale e impresa srl di Como, Eleonora Cini, e del Presidente, Siro Cini; della docente, Mary Rubino e delle due studentesse, Michelle Pepe’ e Jennifer Bajana, che hanno effettuato una dimostrazione del trattamento ai presenti.

«”Il tocco della seta” costituisce la prima iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Cernobbio a Villa Bernasconi per il 2019 – ha affermato la Dr.ssa Mariangela Ferradini, vicesindaco di Cernobbio -. Nel rispetto della mission del Museo di Villa Bernasconi intendiamo valorizzare questo importante bene storico e architettonico della nostra città attraverso proposte che possano farlo apprezzare sempre di più dai cittadini cernobbiesi e da tutti i suoi visitatori. “Il tocco della seta”, promosso in collaborazione con il CIAS e con la partecipazione di Confartigianato Imprese Como, rappresenta un evento sicuramente interessante e che, sono convinta, non mancherà di attirare sempre più attenzione al Museo di Villa Bernasconi».

«La presenza di CIAS all’interno di Villa Bernasconi sposa perfettamente la nostra idea di fusione tra cultura e lavoro, idea che perseguiamo da oramai più di 40 anni con i nostri allievi durante il loro percorso scolastico – ha sottolineato la Dr.ssa Eleonora Cini, direttrice del CIAS Formazione professionale e impresa srl di Como -. Quando ci è stato presentato il concept del museo ci siamo subito sentiti parte dell’idea ed abbiamo pensato di poter contribuire a coinvolgere emotivamente il visitatore. Sarà con la presenza bisettimanale di due allieve (in totale 28) degli ultimi anni del corso di estetica che proporremo agli “ospiti” un’esperienza sensoriale di relax con un massaggio rilassante a viso collo e spalle attraverso manovre condotte con il tocco della seta».

«Il Settore Moda di Confartigianato Imprese Como continua, con questa nuova iniziativa, la felice collaborazione instaurata con il Museo Villa Bernasconi e il Comune di Cernobbio avviata nell’ambito del progetto "Liberty Tutti" dallo scorso anno – sono le parole del presidente Lorenzo Frigerio -.Il supporto degli artigiani del Settore Moda alle allieve del CIAS si tradurrà nel fornire loro i tessuti di seta che verranno utilizzati per l'esperienza sensoriale "Tocco di Seta"».

Ulteriori informazioni su “Il tocco della seta” sul sito www.villabernasconi.eu dove è possibile non solo prenotarsi ma anche informarsi su tutti gli altri eventi in programma a Villa Bernasconi di Cernobbio.