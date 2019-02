Il mare in tavola a Nevedrate

È la provincia di Como a inaugurare la nuova stagione del tour enogastronomico FoodAddiction in Store.

Per dare il via a un nuovo anno ricco di prelibatezze, il blogger di iFood Marco De Padova, ha scelto di catturare il palato dei suoi ospiti con delizie gourmet rigorosamente #TagliaSmall. Un appuntamento imperdibile in programma sabato 23 febbraio a partire dalle 18:00 a Novedrate. Bocconcini di mare croccanti, che strizzano l’occhio ai famosi lobster roll americani, in una ricetta rivisitata e dal sapore tutto italiano. Durante l’evento, Marco De Padova coinvolgerà il pubblico per preparare questi mini panini. I presenti potranno far tesoro dei consigli per riproporre a casa propria la ricetta, ideale in occasione di feste e aperitivi. A fine evento, l’immancabile rito dell’assaggio.



Una ricetta gourmet che porta in tavola il sapore del mare e lo arricchisce con una nota dolce, caramellata. Il tutto racchiuso in morbidi panini TagliaSmall, simili ai lobster roll americani. Ma per rimanere nella nostra amata Italia, al posto dell’astice, Marco De Padova sceglie come protagonista del piatto le mazzancolle. Un crostaceo pregiato con un gusto delicato che riesce a mettere d’accordo tutti. A fare da contorno, un mix di chips di verdure croccanti e il tocco dolce finale con una sostanziosa colata di miele. Come resistere a questo street food gourmet?