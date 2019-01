Si svolgerà domenica 20 gennaio 2019 la Marcia della Pace a Como: il corteo partirà da piazzale Monte Santo alle 14 e arriverà al Monumento alla Resistenza Europea ai giardini a lago.

Previsto l'intervento di don Fabio Corazzina, costruttore di pace.

Durante il percorso le realtà aderenti svilupperanno il tema "La buona politica è al servizio della Pace" declinandolo in 7 ambiti, come i 7 colori dell'arcobaleno: Giovani, Salute, Lavoro, Accoglienza, Dialogo tra le religioni, Ambiente, Pace, Diritti e Finanza etica. Numerose le parrocchie, associazioni ed enti che stanno manifestando la propria adesione all'iniziativa.

Chi volesse aderire può scrivere all'indirizzo mesedellapacecomo@gmail.com.

Tutte le informazioni sulla pagina facebook del Coordinamento Comasco per la Pace