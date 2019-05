Mal di schiena e attività sportiva: il Convegno a Como

Synlab San Nicolò ha scelto il mese di maggio per promuovere l'importanza dell'attività fisica con una tre giorni intensa, completamente dedicata al benessere psico-fisico dei cittadini: dal 13 al 15 maggio, presso la sede di viale Innocenzo XI, si terrà l’iniziativa “Muoversi bene per stare meglio, porte aperte in Fisioterapia”.



Si partirà con un convegno serale gratuito aperto al pubblico lunedì 13 maggio, alle ore 19:30, nel quale si parlerà di mal di schiena e attività sportiva. Un tema, quello della lombalgia, molto diffuso, che tuttavia spesso si accompagna all’incertezza su chi sia lo specialista di riferimento: durante l’incontro saranno illustrati i vantaggi di un approccio integrato, basato sulla collaborazione diretta tra diverse figure sanitarie e si approfondirà il ruolo dell’attività fisica nel benessere della colonna vertebrale e dell’organismo in generale. L’incontro si aprirà con i saluti di Claudio Zara - Direttore Sanitario Synlab San Nicolò Lecco e Como e proseguirà con gli interventi di Ivan Messineo - Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Responsabile Fisioterapia Synlab San Nicolò Como e Lecco, Andrea Molteni - Coordinatore Fisioterapisti e Responsabile Medical Fitness Fisioterapia e Marta Fusi - Fisioterapista Synlab San Nicolò Como.



La partecipazione è libera e gratuita, ma è necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa: Elizabeth Rosazza 031.27641940 - elizabeth.rosazza@synlab.it.