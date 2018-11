Città dei Balocchi a Como: al via il Magic Light Festival con il Broletto parlante

Grazie al Magic Light Festival, fiore all’occhiello della Città dei Balocchi, che veste la città di un abito luccicante, fiabesco e indimenticabile, Como da sabato 24 novembre alle 17 viaggia nel mondo con gli scatti che quotidianamente vengono veicolati sul web attraverso i social media. Lontane dal poter essere definite come semplici luminarie di Natale, le proiezioni architetturali del Como Magic Light Festival, a cui fa da corollario il grande albero naturale di piazza Grimoldi, sono opere che si qualificano per l’alto valore scenografico e per i simboli concettuali. La città viene trasformata in una galleria en plein air e costituisce un elemento essenziale per veicolare turismo, cultura, eventi sociali nel periodo invernale, e l’effetto durante le serate è davvero incantevole.

Le sedi del Como Magic Light Festival sono: Piazza Duomo, Piazza Verdi, Piazza Grimoldi, Piazza Roma, Via Fontana, Piazza Volta - “La luce di Volta illumina la seta”, Via Garibaldi, Lungolago Trieste, Porta Torre, Piazza San Fedele, Chiesa di Quarcino, Chiesa di Ponte Chiasso, chiesa di Sant’Antonio di Albate, Chiesa Beate Vergine di Loreto del Collegio Gallio, e la Casa del Fascio, realizzata grazie alla collaborazione di Made in MAARC (Museo Virtuale Astrattismo Architettura Razionalista Como - www.maarc.it).