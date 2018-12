Giorni di luci e zombie a Como

Per fortuna non è questo un articolo di politica, altrimenti le luci sarebbero davvero poche. Per fortuna, anche se la crisi profonda di Palazzo Cernezzi sembra quasi voler omaggiare la kermesse cinematografica in arrivo a Como e dedicata agli zombie, la città è capace di offrire anche altri spettacoli molto più divertenti e adatti al clima festoso che ci accompagna al Natale. Proprio domani, giovedì 6 dicembre alle 18.30, infatti, nella rinata piazza Grimoldi, sempre sia benedetta la decisione di liberarla dalle auto insieme ai Portici Plinio, verrà acceso l'albero di Natale, elemento che si aggiunge ai già numerosi eventi luminosi organizzati all'interno delle attività della Città dei Balocchi: un imponente abete naturale che sarà illuminato da migliaia di luci a led per regalare un’atmosfera suggestiva. Farà da contorno ai piedi dell’albero una schiera di angeli. Ma soprattutto, sempre domani 6 dicembre, approderà a Como, dopo il debutto a Milano, il Noir in Festival; fino al 10 dicembre, al Teatro Sociale di Como, tra gli ospiti, oltre al premio Raymond Chandler Jo Nesbø, ttroveremo anche Dario Argento, i fratelli Manetti, Stefano Mordini, Maya Sansa, Baltasar Kormákur, Lars Kepler, Carlo Lucarelli e tutti i film della rassegna quest'anno, come detto, dedicata agli Zombie.

Ma non è tutto, perché il weekend, porterà anche fuori città un appuntamento molto atteso dagli appassionati di musica, il Light of Day: sarà Davide Van De Sfroos l'ospite italiano del benefit show patrocinato da Bruce Springsteen a favore della lotta al Parkinson che farà tappa domenica 9 dicembre al Teatro Sacro Cuore di Figino Serenza (Co). La line up di quest’anno lascia immaginare bellissime sorprese e collaborazioni, considerata la presenza del leggendario batterista di Bruce Springsteen e della E Street Band Vini “Mad Dog” Lopez. Sul palco ritroveremo anche il bluesman Guy Davis, candidato lo scorso anno ai grammy nella categoria blues insieme ai Rolling Stones, l’infaticabile rocker del New Jersey Joe D’Urso, cuore e anima del Light of Day, il giovane songwriter Anthony D’Amato e l'attesissimo Jeffrey Gaines, che scalò le vette delle classifiche americane con una personale rivisitazione chitarra e voce del brano In your Eyes di Peter Gabriel.