Como illuminata dalla Città dei Balocchi, ecco lo spettacolo delle luci di Natale

L'edizione 2018 della Città dei Balocchi di Como ha preso ufficialmente il via: l'inaugurazione sabato 24 novembre per la kermesse ormai diventata tradizione del Natale comasco, che compie 25 anni.

Primi eventi già dal mattino con il Mercatino di Natale e la Pista del Ghiaccio, la Giostra del ‘700 e la Ruota Panoramica. A disposizione anche il nuovo Infopoint nella location del Broletto a piano terra.

In piazza anche le forze dell'ordine: in questo primo weekend presente la Polizia Stradale in via Magistri Cumacini per le attività di Natale in Divisa con il pullman azzurro, il tappeto didattico con i visori che simulano gli effetti della guida in stato di ebbrezza, un simulatore di guida, autoveicoli e motoveicoli e anche mezzi storici della Polizia Stradale e, gettonatissime, le sagome in cartone a grandezza naturale raffiguranti poliziotti in divisa.

Aperta anche la mostra “Mario Rumi e il Dono dell’acqua all’Africa” presso la Famiglia Comasca.

Il clou, però, come sempre nel tardo pomeriggio con l'appuntamento più atteso, il Magic Light Festival: la città si è illuminata grazie alle spettacolari proiezioni che hanno colorato e animato le facciate di palazzi e monumenti storici. Da piazza Duomo a piazza Verdi, Piazza Grimoldi, e poi Piazza Roma, Piazza San Fedele e il Lungolago Trieste, via Plinio e via Fontana. E poi ancora via Garibaldi e Piazza Volta, che celebra il connubio tra luce e seta e che dalla prossima settimana, come omaggio alla candidatura di Como a “Creative City Network Unesco per la “Seta”, verrà implementata con due ulteriori proiezioni che vedranno protagonista il famoso concittadino Alessandro Volta che trasformerà la sua invenzione, la pila, nel mezzo di ricerca per ritrovare un antico tesoro, la seta.

Una meraviglia che si potrà ammirare fino al 6 gennaio.

A tenere tutti con il naso all'insù è stato però il Broletto parlante, la novità di quest'anno.

Uno spettacolo magico che ha catturato subito i moltissimi comaschi e turisti presenti in città per assistere alla prima serata di Città dei Balocchi. E dopo la proiezione, non poteva mancare una visita alle casette del mercatino di Natale, subito affollato di visitatori nonostante la pioggia.