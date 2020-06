A Locarno un parco giurassico da paura

Attraverso un viaggio nel tempo lungo 200 milioni di anni, Dinosaurs Park vi dà il benvenuto nella terra dei dinosauri. La Rotonda di Piazza Castello verrà interamente trasformata in un vero e proprio parco giurassico con scenari travolgenti e ambientazioni preistoriche tutte da scoprire. 35 incredibili dinosauri in scala reale, animati dalla strepitosa tecnologia avanzata Animatronic, rendono reale l'Età dei Rettili come mai prima d'ora offrendo un’esperienza unica ad adulti e bambini. La mostra ripropone le varie aree geografiche preistoriche popolate dai dinosauri, e presenta fossili originali, calchi, ricostruzioni e postazioni interattive.

Concepita da Imagine Exhibitions in collaborazione con il paleontologo dei dinosauri di fama mondiale, il Professor Gregory M. Erickson (uno dei soli 150 paleontologi di dinosauri professionisti a tempo pieno nel mondo!), l’esposizione presenta alcuni dei dinosauri più unici al mondo e alcune tra le più recenti scoperte di fossili.

Orari e giorni di apertura per il mese di luglio



Lunedì chiuso

Da martedì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00

Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 21.00



Venerdi 31 luglio – Notte al Museo

Orario continuato dalle 15.00 alle 23.00



La mostra è fruibile in italiano, inglese e tedesco.

Tempo di permanenza stimato: 1 ora e 30 minuti.

La mostra è organizzata nel pieno rispetto delle normative sanitarie anti Covid-19.



Speciale Scuole

Per le scuole è possibile organizzare apposite visite didattiche, alla scoperta dei dinosauri. In questo viaggio nel tempo lungo oltre 200 milioni di anni si cercherà di dare risposta alle seguenti domande: come vivevano i dinosauri e come erano fatti? Come si sono fossilizzati? Perché si sono estinti? Come si muovevano i dinosauri e che cosa mangiavano? Vivevano in branco o solitari?

Solo su prenotazione, c’è la possibilità di aggiungere alla visita standard:

- Una visita guidata di 1 ora con una paleontologa esperta in dinosauri;

- La partecipazione a laboratori didattici pratici, con diverse tematiche a scelta (ad esempio:

laboratorio geologico, evoluzionistico, geografico-naturalistico);

- Il picnic in mezzo ai dinosauri.

Prenotazioni scuole, gruppi, tour con guida e eventi privati: info@dinosaurspark.ch.

Salta la fila acquistando il biglietto in prevendita su ticketcorner.ch o biglietteria.ch e presso le MANOR del Canton Ticino.