Un treno d'epoca sul Lago di Como: arriva da Milano il Lario Express

Itinerari turistici al Lago di Como dall'8 settembre al 6 ottobre viaggiando su un treno storico con carrozze “Centoporte” degli anni ‘30, locomotiva elettrica d’epoca tra Milano e Como, locomotiva a vapore Gr. 740 da Como a Lecco.

Orari e fermate

Corsa di andata solo treno

Milano Centrale - 08.15

Monza - 08.33

Lissone Muggiò - 08.42

Desio - 08.47

Seregno - 08.52

Como S.Giovanni - 09.30 arrivo

Como S.Giovanni - 4.00 partenza

Cantù - 14.23

Brenna Alzate - 14.35

Anzano Del Parco - 14.44

Merone - 14.55

Casletto Rogeno - 15.07

Molteno - 15.17

Lecco - 15.46 arrivo

Corsa di andata treno + piroscafo

Milano Centrale - 08.15

Monza - 08.33

Lissone Muggiò - 08.42

Desio - 08.47

Seregno - 08.52

Como S.Giovanni - 09.30 arrivo

Como (imbarco) - 10.20 partenza

Bellagio - 12.00 arrivo

Bellagio - 14.10 partenza

Lecco Lago - 15.26 arrivo

Cosa di ritorno

Lecco - 16.30 partenza

Molteno - 17.08

Casletto Rogeno - 17.18

Merone - 17.28

Anzano del Parco - 17.41

Brenna Alzate - 17.52

Cantù - 18.06

Como S.Giovanni - 18.23 arrivo

Como S.Giovanni - 18.55 partenza

Seregno - 19.38

Desio - 19.44

Lissone Muggiò - 19.49

Monza - 19.55

Milano Centrale - 20.12 arrivo

Modalità di acquisto dei biglietti

I biglietti sono acquistabili attraverso tutti i canali Trenitalia:

www.trenitalia.com • biglietterie e self service di stazione • agenzie di viaggio abilitate • a bordo treno senza maggiorazione (salvo disponibilità dei posti).

Titolo di viaggio gratuito per i ragazzi 0-14 anni non compiuti. E’ comunque necessario prenotare il biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere. Tariffe sulla pagina dedicata sul sito www.trenord.it

Programma solo treno

Arrivati a Como, si ha a disposizione la mattinata per la visita della città e si prosegue per Lecco con il treno a vapore alle ore 14.00

Programma treno + piroscafo

E' possibile acquistare un biglietto integrato a prezzo speciale "Treno storico + piroscafo storico" che comprende il viaggio in treno storico fino a Como e il percorso sul piroscafo a vapore "Concordia" da Como a Lecco via Bellagio, in alternativa al percorso ferroviario Como-Lecco. Il biglietto integrato è disponibile per partire dalle stazioni di Milano C.le, Monza, Lissone, Desio e Seregno. I viaggiatori, arrivati nella stazione di Como S.G. alle ore 9.30, vengono accompagnati all'area di imbarco presso il molo di P.za Cavour, dove alle 10.20 parte il piroscafo. Alle ore 12.00 si giunge a Bellagio, splendida località fra le più note affacciate sul lago, da cui si riparte alle ore 14.10 alla volta di Lecco. A Lecco, con breve passeggiata dall'imbarcadero, si raggiunge la stazione ferroviaria, per intraprendere il viaggio di ritorno con treno a vapore verso Como e Milano C.le, con partenza alle ore 16.30.

ACQUISTA IL BIGLIETTO DEL TRENO STORICO QUI.

ACQUISTA IL BIGLIETTO TRENO + PIROSCAFO DELL'8 SETTEMBRE QUI.

ACQUISTA IL BIGLIETTO TRENO + PIROSCAFO DEL 6 OTTOBRE QUI.