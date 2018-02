La nuova Miss Stella è Lara Marchi di Malnate

E' Lara Marchi di Malnate le vincitrice del concorso di bellezza Miss Stella di Febbraio Lombardia 2018. La sfilata si è svolta venerdì 23 febbraio 2018 presso il salone di VareseCorsi.

In passerella sono scese 18 miss, tra cui anche la comasca Beatrice Plibbani: la lariana non si è classificata per pochi punti, ma con il suo sorriso ha rappresentato la città di Como.

A condurre la serata è stata la modella e presentatrice Chiara De Giorgio in un outfit composto da un pantalone lungo nero accompagnato da un top elegante. Le ragazze hanno sfilato davanti ad una giuria di esperti in tema di bellezza composta da Antonio Triveri, Floriana Della Pietra, Matteo Mignemi e Andrea Cunzolo. Tre i cambi d'abito per le belle miss: casual, elegante e in costume da bagno.

Ad aggiudicarsi la fascia di Miss stella di Febbraio 2018 Lombardia è stata la numero 11, Lara Marchi di Malnate, che oltre ad aggiudicarsi i numerosi premi e la fascia sarà la madrina della prossima serata.