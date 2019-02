Lake Como Festival a Villa Fogazzaro

Nato a Vienna dall’incontro di due musicisti con tradizioni e radici differenti, il duo Jelena Davidović e Massimiliano Girardi fa incontrare due strumenti molto a loro agio nella musica popolare e folklorica come il saxofono e la fisarmonica in un viaggio tra Francia e Sudamerica. In concerto il 28 aprile 2019 a Villa Fogazzaro per il Lake Como Festival.