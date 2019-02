Lake Como Festival a Villa del Balbianello

Che cosa sia veramente la musica, forse non lo sapremo mai. Quello che succede veramente quando la prima onda sonora tocca la punta del nostro naso, sarà sempre un mistero. Possiamo fare equazioni per spiegare come si espande un’onda sonora, ma non possiamo spiegare perché diventa musica: questi pensieri appartengono alla nostra anima, non importa la tua dimensione del naso, comunque si potrebbe dire che la musica è un linguaggio creato per la comunicazione, un linguaggio comprensibile per le anime che vogliono ascoltare. Christian Lavernier sarà in converto a Villa del Balbianello il 21 aprile 2019.