Il Lake Como Christmas Light arriva in piazza Duomo il 21 dicembre

Come anticipato ieri, il sabato 15 dicembre prenderà il via il Lake Como Christmas Light. L’itinerario luminoso, che si articolerà dal capoluogo al centro lago, è stato individuato da Tino Tajana, grande esperto e conoscitore dell’arte e della cultura locale e fine paesaggista. Un percorso che si svela al viaggiatore con gradualità mantenendo alta la tensione e il senso della sorpresa. Una volta a terra il tema del Presepe e del paesaggio del Lago troveranno ulteriore articolazione: dal capoluogo, immersi nell’atmosfera unica della Città dei Balocchi, sarà possibile vivere la mostra dei Presepi (oltre 150 installazioni) nella antica chiesa di San Giacomo. Arrivati in centro lago l’itinerario in Tremezzina si concluderà tra i “Presepi nei borghi”, manifestazione giunta alla ottava edizione e l’esperinza in centro lago sarà arricchita con le molte inizaitive di Natale proposte nei comuni aderenti al progetto: ne sono state censite dal 1 dicembre al 31 dicembre ben 136.

L'evento in città

Venerdì 21 dicembre, dalle 16 alle 20, il Lake Como Magic Light invaderà anche piazza Duomo con i suoi sapori, il suo folklore e l’arte dei presepi all'interno della Città dei Balocchi. Sotto i portici del Broletto dalle 16 si potranno gustare i tradizionali Pardell di Lezzeno e dalle 18 la polenat e la sua tradizione. La degustazione è ad offerta libera e il ricvaato sarà devoluto all’AIP. Durante il pomeriggio sarà presente anche un coro a cappella per allietare con canzoni tradizionali del lago.