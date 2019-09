Lago di Como, tour in barca con Bellagio Sailing per vivere la regata in prima fila

Anche quest’anno Bellagio e Pescallo saranno il fulcro del Trofeo Grand Hotel Villa Serbelloni che avrà luogo venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre. Bellagio Sailing avrà il compito di far vivere questa esperienza al massimo per chi vorrà partecipare come spettatore su una delle barche della flotta, tra cui la barca d’epoca “La Dama di Bellagio”. Il trofeo, metterà ancora una volta sulla stessa linea di partenza appassionati di vela, barche d’epoca e classiche, piccole imbarcazioni di famiglia, oltre a tantissimi appassionati e semplici curiosi. Il Trofeo viene organizzato dal Circolo della Vela di Pescallo, dal Grand Hotel Villa Serbelloni, con il patrocinio del Comune di Bellagio e ASDEC (Associazione scafi d'epoca e classici). La flotta di imbarcazioni si ritroverà nella rada di Pescallo.

In occasione di questo importante evento, Bellagio Sailing, ha lanciato dei tour in barca. Tra le varie esperienze possibili, dei tour per poter godere dei giorni pre-evento o durante le regate di sabato 21 e 22 settembre.

"Siamo orgogliosi anche quest’anno di poter supportare la manifestazione e promuovere lo sport della vela sul Lago di Como alla scoperta del territorio” ha commentato Carlo Tettamanzi, Ceo e primo comandante di Bellagio Sailing. “Negli ultimi anni siamo riusciti a coinvolgere non solo gli appassionati di vela, ma anche persone che hanno colto l’occasione per trascorrere alcuni giorni di festa dedicati alla vela, alla cultura e alle attività offerte dal lago di Como, nelle località di Bellagio e Pescallo”. E continua “Il nostro obiettivo per quest’anno è proseguire in questa direzione, potenziandola grazie all’esperienza degli anni passati con il lancio di tour, realizzati in occasione del XVIII° anniversario della manifestazione, che uniscono sport e cultura.” conclude Tettamanzi.

Bellagio Sailing ha il know how e le facilities per far sì che il pubblico trovi il modo di vivere la regata al meglio scegliendo tra le barche della flotta: “Dama di Bellagio”, barca a vela da regata trasformata in una barca a vela di grande charme, costruita in un cantiere navale tedesco nel 1970, per piccoli gruppi fino a 4 persone; “Stai Serena”, barca a vela dal design contemporaneo, una vera limousine del lago, disegnata da Philippe Starck, ideale per gruppi numerosi fino a 10 ospiti; e a completare la flotta il “Cigno”, di recente acquisizione, barca a motore perfetta per chi ama la velocità, può ospitare fino a 6 persone.

Tariffe dei tour

Dama di Bellagio:

da 2 a 4 person

350 euro per 2 ore

500 euro per 3 ore

Stai Serena

da 2 a 4 persone: 350 euro per 2 ore/ 500 per 3 ore

da 5 a 7 persone: 400 euro per 2 ore / 580 euro per 3 ore

da 8 a 10 persone: 600 euro per 2 ore e 850 euro per 3 ore

Cigno, motoscafo

da 2 a 4 persone: 350 euro per 2 ore e 500 euro per 3 ore

da 5 a un massimo di 6 persone: 350 euro per 2 ore e 500 euro per 3 ore

Per prenotazioni:

email: info bellagiosailing com

Facebook: @bellagiosailing

Instagram: @bellagio_sailing #bellagiosailing

Tel: +39-338-8540078