Lago di Como: Villa del Grumello in fiore, che meraviglia

Nell’attesa di potervi accogliere tutti nuovamente attorno al cedro, ecco le fioriture di azalee, rododendri e glicine, per un tuffo nella bellezza, nei colori e profumi della natura del Parco del Grumello. La caducità della bellezza: ovvero la fioritura delle azalee. Per pochi giorni soltanto, infatti, la macchia di azalee - sulla riva assolata che accompagna lo sguardo lungo il sentiero che conduce alla Villa - ci regala una disarmante intensità di colore (bianco, rosa, fuchsia) resa ancor più densa dalla luce del sole e dal verde attorno.

Il glicine del Grumello (Wisteria sinensis) ha trovato il suo ambiente ideale nei pressi delle ex scuderie della Villa. Un antico berceau, dove i tralci della pianta si avvolgono diventando con esso un tutt'uno, accompagna lo sguardo sino al terrazzamento sovrastante, dove è situata la Serretta. Un “tunnel” fiorito e in questi giorni dolcemente profumato, romantica cornice di scorci di paesaggio che si aprono sulla Villa e sul lago.

E’ invece la parte alta del Parco, tra la Serra e la più ombreggiata Grande Roccaglia, ad accogliere le delicate sfumature dei Rhododendron, arbusti o piccoli alberi con rigogliose fioriture dalle tante tonalità, tipiche presenze dei Parchi delle Ville lacustri.

Grande fermento anche nel laghetto della Serra! Con le ninfee e le typhae, ma anche rospi, girini e cuccioli di anatra. .

L’Hortus Plinii si sta invece preparando per accogliere speriamo presto Ortolando 2020!

CONTENUTI ON LINE

In questo momento di sospensione, Associazione Villa del Grumello sta lanciando sulla propria pagina facebook alcuni contenuti, che rimandano al palinsesto degli eventi 2020 per il pubblico e in particolare ad alcuni contenitori tematici, rivisitati e proposti on line in attesa della “ripartenza”. Contenitori che si intersecano nel racconto della Villa del Grumello e nell’ispirazione che da essa traggono artisti, botanici, intellettuali e il pubblico, che in modo attivo contribuisce alla sua narrazione: (S)PUNTI DI VISTA, ORTOLANDONLINE, RACCONTI N(D)ELLA NATURA.