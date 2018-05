La Notte Bianca dello Sport a Como

La manifestazione, sabato 26 maggio, si tiene a chiusura dell’intera Settimana dello Sport, con inizio alle ore 18.00 e termine alle 24.00. La Notte Bianca dello Sport prevede l’allestimento, in alcune piazze cittadine dislocate all’interno della ZTL ed ai giardini a lago, di postazioni sportive di vari sport cosi detti minori, dove le associazioni sportive locali proporranno le rispettive discipline. Non solo esibizioni quindi ma anche, e soprattutto, possibilità di sperimentare discipline sportive “alternative”.

Le location interessate per questa formidabile azione di promozione dell’attività sportiva e di sani stili di vita saranno: piazza Cavour, giardini a lago, piazza Volta, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Luini, piazza Medaglie d’Oro, piazza del Popolo, via Plinio, piazzale Somaini, via Boldoni. Gli sport proposti vanno dalla pallavolo alla pallacanestro, il football americano, lo skateboard, le spade antiche, la mtb, il judo, il kung fu e tanti altri.

Elenco delle postazioni

GSO Città Murata- Pallavolo – piazza Medaglie d’Oro

La Fenice Bianca ASD - Kung Fu – via Maestri Comacini

Sodalitas in opera - scherma tradizionale - via Maestri Comacini

Comense Scherma SSD a.R.L - Scherma – piazza Verdi

Polisportiva Rovello ’96 - Tchoukball – piazza Verdi

AG Comense - Ginnastica – piazza del Popolo

Tennis Como - Tennis – piazza Grimoldi

Arte brasileira - Capoeira – via Plinio

ASD Como Sub - Attività subacquea – via Plinio

ASD Como Nuoto - Attività natatoria – via Luini

Pallanuoto Como - Pallanuoto – piazza Cavour

ASD San Kaku - Judo - piazza Cavour

Z Fitness Como ASD - Zumba – piazza Cavour

Libertas S. Bartolomeo - Calcio - Pallavolo - Danza - piazza Cavour

ASD Lario - Judo – piattaforma ex biglietteria Navigazione

Circolo Scacchi Città di Como - Scacchi – piazza Volta

CONI Point Como - Atletica – piazza Volta

A.C. Sagnino - Calcio – piazza Volta

Panathlon – piazza Volta

Comolake Team - MTB – largo Mafalda di Savoia

Ice Club Como ASD - Nuoto – giardini a lago

WOLVES aft - Football Americano - giardini a lago

Skate – giardini a lago

Como Volley - Pallavolo - giardini a lago

Canottieri Lario G. Sinigaglia - Canottaggio – giardini a lago

ASD Polisportiva Comense 2015 - Pallavolo - giardini a lago

ASD Polisportiva Comense 2015 - Pallacanestro - giardini a lago

ASD Pallacanestro Como - Pallacanestro - giardini a lago

Libertas Como 2002 ASD - Pallacanestro - giardini a lago

U.S. Basket Como - Pallacanestro - giardini a lago

Suat Boxe - Pugilato – giardini a lago

Hockey Como - Hockey ghiaccio – giardini a lago

Rugby Como - Rugby – giardini a lago

Anteprima della Notte bianca: dalle ore 15.00 l'associazione Società sportiva dilettantistica arcobaleno con la piccola scuola di circo Circobaleno organizza giochi di strada aperti a tutti per le vie della città murata (salto alla corda, elastico, mondo, tappi...) e a seguire spettacolo-saggio di circo dei bambini del corso alle ore 16 in piazza martinelli (acrobati, giocoleria, equilibrismo...). Gran finale con una parata per le vie della città murata con trampoli e acrobazie.

Per i più allenati ci sarà la possibilità di partecipare alla #COMOttoTrail, un giro intorno a Como, che partirà alle ore 18.00 da piazza Cavour. Il primo cerchio dell'otto sarà fatto salendo al parcheggio del CAO dal Carescione, per ridiscendere da San Donato, passaggio da piazza Cavour e ripartenza per le ore 20/20.15. Il secondo cerchio dell'otto si chiuderà salendo dalla Valfresca per ridiscendere a Como passando dal Castel Baradello, con arrivo in piazza Cavour per le ore 22.00 circa.

Si potrà scegliere tra due proposte:

Proposta All Inclusive: #COMOttoTrail". Giro completo 25/28Km

Proposta Soft: la prima o la seconda metà del giro.

Info

Dove: vie e piazze del centro storico

Orari

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00

indietro