Kids Day 2019, Swissminiatur in festa

Domenica 22 settembre a Melide si fa festa. La Swissminiatur vi invita al Kids Day 2019. Un evento unico con truccabimbi, animazioni, zucchero filato e popcorn, waffel e gelati, musica e molto di più per tutta la famiglia e tante sorprese per i bambini!

Tutti i ragazzi fino a 15 anni entrano gratis.

Se desiderate avere una visione generale della Svizzera e trascorrere un piacevole momento in una regione fantastica, non perdetevi Swissminiatur, un luogo emozionante e un’attrazione per tutti coloro che vogliono visitare il nostro Paese. Swissminiatur è stata inaugurata il 6 giugno 1959 e quest’anno festeggia i suoi primi 60 anni. Si tratta di un parco in miniatura all’aperto e si trova a Melide, sulle rive del lago Ceresio, nella regione svizzera di lingua italiana. La zona è circondata da montagne come il Monte Generoso, il San Salvatore e il Monte San Giorgio, recentemente dichiarato Patrimonio Naturale dell’Umanità dall’Unesco.

Su una superficie di 14’000 mq, i visitatori possono ammirare oltre 120 modelli in scala 1:25 dei più famosi edifici e monumenti della Svizzera. Per gli appassionati di ferromodellismo, una rete di 3’560 m di ferrovie in miniatura si snoda attraverso il parco. È affascinante vedere i 18 treni correre sui binari, attraversare ponti e fermarsi alle stazioni. I battelli solcano i laghi, le funivie e le funicolari salgono e scendono dalle montagne e le automobili corrono sull’autostrada. Per gli amanti del giardinaggio, l’intero parco è ornato da 1’500 piante e da oltre 15’000 fiori mentre per i bambini sono a disposizione diversi giochi.