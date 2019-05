Il cantautore comasco JurijGami in concerto a l'Officina della Musica

Domenica 5 maggio (dalle 18.30) a L'Officina della Musica il cantautore comasco JurijGami presenterà in anteprima le canzoni che comporranno il suo nuovo disco in uscita il prossimo autunno per l'etichetta indipendente belga Cello Label.



In scaletta anche i brani di Breve ma incenso, l'EP d'esordio di JurijGami uscito lo scorso novembre e accolto positivamente da pubblico e critica.

JurijGami è un cantautore e chitarrista comasco. A dieci anni trova una chitarra classica abbandonata nella cantina dei nonni e inizia a cercare le prime note imitando il padre, musicista di professione. Cresce a “pane e musica” seguendo il papà tra backstage e palchi di tutta Europa.

A sedici anni si iscrive al CPM di Milano, colleziona concerti sia in Italia che all’estero e inizia a scrivere decine di brani. Cinque di questi andranno a comporre il primo Ep ufficiale di JurijGami, Breve ma incenso, in uscita il 9 novembre 2018 per Cello Label, etichetta indipendente con sede a Bruxelles. Dall’Ep sono stati estratti due singoli: Christian De Sica pubblicato l’8 giugno 2018 e Tra il tedio e il dolore uscito il 12 ottobre 2018.