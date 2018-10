“Io non rischio”: campagna nazionale della protezione civile con Zanetti testimonial

Anche quest’anno i volontari di diverse organizzazioni della provincia di Como scenderanno in piazza, nell’ambito della campagna nazionale “Io non rischio”, per contribuire a diffondere la cultura e le buone pratiche di protezione civile. L’appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 ottobre, a Como, in piazza San Fedele e in via Vittorio Emanuele angolo via Maestri Comacini. In entrambe le location saranno allestiti, dalle 10 alle 18, appositi gazebo ove sarà possibile incontrare i volontari, ricevere gratuitamente il materiale informativo appositamente realizzato per la campagna e scoprire cosa fare prima, durante e dopo un’emergenza, per prevenire o mitigare i danni e così ridurre il rischio.

Domenica 14 ottobre, dalle 14:00, sarà inoltre allestito un terzo gazebo, in piazza Cavour. Qui, intorno alle 14.30, sarà possibile assistere o partecipare ad un evento speciale che vedrà in campo, accanto a volontari e cittadini, un testimonial d’eccezione della campagna, il vice presidente della F.C. Internazionale Javier Zanetti, protagonista anche dello spot della campagna. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della campagna (www.iononrischio.it) o la pagina Facebook di Como (Io-Non-Rischio-Piazza-Como).