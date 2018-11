"Non sei sola", come prevenire la violenza sulle donne: incontro a Bulgarograsso

Un incontro a Bulgarograsso per prevenire la violenza sulle donne nella giornata internazionale dedicata a questa piaga. E' quello dal titolo "Non sei sola...parole e carezze che lasciano il segno", organizzato per il 23 novembre 2018 dall'associazione Ge.ri.bù. con il patrocinio del Comune nella sala consiliare. Appuntamento alle 20.30 in via Guffanti, 2.

Relatori saranno Clara Luraschi, psicologa e psicoterapeuta, e Stefano Gorla, avvocato civilista.