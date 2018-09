Interventi sulla viabilità in via Conciliazione a Tavernola: incontro con l'assessore Bella

Un incontro per spiegare alla cittadinanza gli interventi sulla viabilità in via Conciliazione a Tavernola, frazione di Como: è quello organizzato dall'Assemblea di Zona Como Nord e da Palazzo Cernezzi per la serata di mercoledì 26 settembre 2018. Appuntamento alle 18.30 nella sala del centro civico di via Polano, 63.

L'assessore alla Mobilità e Trasporti Vincenzo Bella presenterà il progetto ai residenti del quartiere in un tavolo di dibattito.