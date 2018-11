Come usare corpo e voce per comunicare: incontro con Burghart Lell al Club Toastmasters Como

Un incontro gratuito dedicato al modo migliore per usare voce e linguaggio del corpo: è quello organizzato dal Club Toastmasters The Como Lakers per venerdì 23 novembre 2018 alle 19 presso la sede di Coop AttivaMente, in via Montelungo 8/B a Como.

Ospite speciale della serata sarà Burghart Lell, Manager di Globus SA, esperto di comunicazione nel settore del turismo e organizzatore di viaggi di lusso su fiumi e laghi europei. Originario di Vienna e socio da oltre 30 di un Club locale, ha introdotto Toastmasters nel vicino Canton Ticino, fondando il primo Club di Lugano. Durante la serata Burghart Lell mostrerà come porsi davanti al pubblico, come usare la voce per tenere alta l'attenzione e comunicare in modo attivo.

I fondamenti di una buona comunicazione partono, infatti, da questi due aspetti:il linguaggio del corpo e l'uso della voce.

Il corpo deve "parlare" accompagnando la voce in modo coerente, sottolineando le parole del discorso in modo adeguato. Anche la voce deve "muoversi" all'unisono con i movimenti del corpo, alzando il tono o abbassandolo per dare vita a un armonico coinvolgimento.

Al termine ci sarà uno spazio per gli interventi del pubblico con una sessione speciale dedicata a domande e risposte.

Informazioni e prenotazioni

L’incontro è gratuito, aperto a tutti ed è gradita la prenotazione sul sito https://thecomolakers.it/eventi/usare-il-corpo-e-la-voce/ o via Whatsapp/telefono al numero 347.9228397 (Gioacchino).